‘Kayınpederin yaşatmaz seni'

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa başvurarak karısı ve ailesi hakkında korkunç iddialarda bulunmuştu. Damat Susamcıoğlu, "Karım, 4 yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor. Kayınpederim ise kızının uyuşturucuyla ilgili olaylarını mahkemede anlatırsam beni öldürmekle tehdit etti" demişti.Damat Susamcıoğlu'nun, karısının halası Nadya Balyan hakkında da polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Susamcıoğlu polise verdiği ifadede "Nadya Hanım, boşanırken hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmamamı, aile sırları ve ticari ilişkileri anlatmamamı söyledi. Eğer konuşursam kayınpederimin beni yaşatmayacağını belirterek tehdit etti" dedi.