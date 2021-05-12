'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Çok sevdiği eşi Bala Hatun'u kırmak istemeyen, yüreği ve aklı arasında kalan Osman Bey, uzun süre düşündükten sonra kararını verdi. Çıktığı av dönüşünde otağında Bala Hatun'un karşıladığı Osman Bey, sözü evirip çevirmeden "Bala'm! Ben kararımı verdim. Kayı obasına bir veliaht vermek için, yeniden nikahlanacağım" dedi.

Bir süredir Osman Bey'i evlenmesi ve çocuk sahibi olması için teşvik eden Bala Hatun, "Hayırlı ve doğru bir karar vermişsin Osman Bey" diyerek destek verdi ve sordu: "Aklında biri var mıdır?"

Osman Bey'in "Yüreğimde kimin olduğu bellidir. Aklımda olana gelince… Şeyhim Edebalı'nın da arzusu budur… Kızılbeyoğlu Umur Bey'in kızı, Malhun Hatun!" cevabı Bala Hatun'u derinden sarstı. Osman Bey'in evleneceği kişinin Malhun Hatun olması ve bu ismi babası Şeyh Edebalı'nın tavsiye etmesi Bala Hatun'u oldukça etkiledi.

Kısa sürede kendisini toparlayan Bala Hatun, "İyi ya Osman Bey! Kararınızı vermişsiniz işte. Hayırlı olsun, iyi bulmuşsunuz! Hem soyludur, hem de güzeldir. Sana iyi bir hatun olur… Yanına yakışır… Güzel evlatlar verir sana… Kayı'ya… Bu veliaht meselesi de biter gayrı" sözleriyle üzüntüsünü gizlemeye çalıştı.

Osman Bey, "İki oba arasındaki husumetin bitmesi için verilmiş bir karardır Bala'm! Lakin sen istemezsen, 'Ben Malhun Hatun'a razı değilim' dersen, elbet başkasını bulurum" diyerek Bala Hatun'un rızasının her şeyden önce geldiğini belirtti.

Bunun üzerine Bala Hatun şöyle cevap verdi ve Osman Bey'i rahatlattı: "Osman Bey! Şeyh Edebalı'nın arzusu dersin. O benim babamdır. Benim yüreğimi en eyi bilendir. Bu kararın, benim için ne anlama geldiğini, en eyi o bilir. Benim babam, Malhun Hatun'la evlenesin diyorsa, gayrı ben ne diyebilirim? Evlenesin. Osman Bey sen neden başını önüne eğersin? Kararın doğrudur, Malhun Hatun sana münasip bir eştir. Gayrı Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti, Şeyh Edebalı'nın arzusu yerine gelsin. Kayı obası varisine kavuşsun."



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.