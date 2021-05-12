Osman Bey, evlilik kararını beylerle istişare etti

OSMAN BEY'E TERCÜMAN OLDU

Osman Bey, konunun şimdilik gizli kalmasını isterken, Bamsı Bey "En doğrusunun bu olduğunu sen de bilirsin. Fakat, Bala Hatun'u üzmekten endişe edersin. Geciktirmenin ikinize de bir faydası yok evlat. Bir an evvel söyleyip bu yükü omzundan atasın" sözleri ile Osman Bey'in endişelerine tercüman oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.