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Giriş Tarihi: 12.5.2021 18:01 Son Güncelleme: 12.5.2021 18:11

Son dakika: İngiliz şarkıcı , sosyal medya üzerinden Filistinlilere destek paylaşımı yaptı

AA
Son dakika: İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya üzerinden Filistinlilere destek paylaşımı yaptı

SON DAKİKA HABERİ... Dünyaca ünlü sanatçı 'dan Filistinlilere destek paylaşımı geldi. Bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Dua , " halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi gerektiğini belirterek, bunun insan hakları meselesi olduğu paylaşımında bulundu.

"UYANIN İNSANLAR"

Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." ifadelerini kullandı.

YARDIM ÇAĞRISI DA YAPTI

Şarkıcı, hesabında, Fransa'da 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali ile İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangının fotoğraflarının birlikte yer aldığı kareye ve Filistinlilere yardım çağrılarının olduğu paylaşımlara da yer verdi.

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Son dakika: İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya üzerinden Filistinlilere destek paylaşımı yaptı
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