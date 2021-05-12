Son Dakika: Yağmur Sarnıç’tan bu kez modacı Süleyman Tezcan şikayetçi! ‘Suç örgütüyle hareket ediyor beni zehirlemeye çalıştı’

Tezcan ayrıca cezaevindeyken arkadaşlarının kendisine göndermek için verdikleri yüklü miktarda paranın büyük bölümünü Sarnıç'ın zimmetine geçirdiğini, cezaevinden çıktığında da evinde Rolex marka saatinin ve pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi. Tezcan, evinin anahtarının sadece Sarnıç'ta olduğunu vurguladı. Modacı, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, tehdit, hakaret, şantaj, suça iştirak, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan dava açılmasını talep etti.