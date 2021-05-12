Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Mayıs 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YENİAY BOĞA BURCUNDA GERÇEKLEŞTİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars-Uranüs ile yapıcı bir iletişim kuruyor. 20 Temmuz 1810 yılında kurulan Kolombiya Devleti "SOS" çağrısı veren ülkelere bir ilham kaynağı olurken Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan haberleri de duyacağız. Güney Amerika ülkelerindeki çete savaşları asıl şimdi başlıyor.
Koç: Kişisel gelişiminle ilgilenmek istediğin bir gün olacak. Çevrende olup bitenleri öğrenmek için arkadaşlarınla konuşacaksın.
Boğa: Evde spor yapmak için bugün ilk adımı atmakta kararlı davranacaksın. Yaz ayları öncesinde formunu korumak için diyet önerilerine göz gezdireceksin.
İkizler: Farklı alanlara karşı olan ilgin bugünlerde artmaya başlayabilir. Akşam saatlerinde baş ağrılarının artacak olması seni rahatsız edebilir.
Yengeç: İkilemde kaldığın konularda seçimlerinden şüphe duyuyorsun. Yakın çevrenin uyarılarını dinleyerek hatalarını düzeltmek istiyorsun.
Aslan: Güne pozitif başlamak, günün geri kalanı için seni motive edecek. Akşam saatlerinde kendi sevdiğin menüyü hazırlamak istiyorsun.
Başak: Harcamalarında tasarrufa gitmen elini güçlendiriyor. Beklemediğin bir itiraflar karşılaşman seni düşünceler içerisine sokabilir.
Terazi: Yaşam alanında düzenlemeler yaparak verimliliğini arttırmayı düşünüyorsun. Evli bir Terazi burcuysan, maddi konularda eşine destek olmak istiyorsun.
Akrep: Ailen ile yapacağın konuşmalarda, kendi yol haritanı belirleyeceksin. İlişkisi devam eden bir Akrep burcuysan, bugünlerde fazla kıskanç olman sorunlara neden olabilir.
Yay: Karşına gelen konularda karar vermekte zorlanıyorsun. Bugün için yaptığın planların ertelenmesi seni arayış içerisine sokabilir.
Oğlak: Kariyer ve özel hayatında planlarını uygulama disiplinin gözlerden kaçmıyor. Kontrolünün dışında gelişen olaylar planlarını ertelemene sebep olabilir.
Kova: Bugün senin için sağlık konusu ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, sevgilin ailesiyle yaşadığı sorunlarda senden yardım isteyebilir.
Balık: Bugün kariyer hedeflerin ile ilgili gelişmeler olabilir. Gerçekleştireceğin harcamalarda kredi kartının limitlerini farkında olmadan zorlayacaksın.
YENİAY BOĞA BURCUNDA GERÇEKLEŞTİ
Yeniay dün, sabit fikirli bir burçta gerçekleşti. Bu gökyüzü olayı ile beraber içindeki düşüncelere koşan kişilerin sayısı artacak. Amansız duyguların bile feleğin çemberinden geçeceğini işaret eden bir Yeniay'ı ardımızda bıraktık. Ama etkisini bırakmadık… Bu Yeniay yarım kalan konuları toparlayacak. Aynı zamanda da bizleri belirsizlikten çıkaracak bir güce sahip.
Fırtına Öncesi Sessizlik
Mayıs ayında içimizdeki duyguları anlamlandırmak ve plan yapmak için önemli süreçlerden geçeceğimizi işaret eden bu Yeniay, fırtınadan önceki sessizliği insanoğluna bir kez daha hatırlatacak. Bu fırtınanın adı da;
Özgürlük Satılamayacak
Bu Yeniay ile beraber dünyanın her köşesindeki insanlar ölümden korkmadığını ama özgürlüklerinin elinden alınmasının korktuğunu bir kez daha ortaya koyacak. Gerek ülkemizdeki kısıtlamanın bitimine doğru yürüdüğünü gerekse dünyanın özgürleşmeye anbean yaklaştığını düşünürsek;
Yeniay'ın toprağın sabit burcunda gerçekleşmesi ani davranışları ve adrenalin duygusunu tetikleyecek. Bu süreçle beraber sonucunu kestiremediğimiz davranışların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Bir yanı kişisel bir yanı da toplumsal yansımaları işaret eden bu Yeniay, hepimize geçmişle geleceğin sentezini yaptıracak.
Bu İşte Bir İş Mi Var?
Sosyal yaşantımızdaki bazı eksik yönlere de vurgu yapan Yeniay gözlem gücümüze farklı bir perspektif kazandırdı. Öyle ki çevremizdeki çoğu insanın yüzeysel mimikler ile iletişim kurduğunu, dinlemediğini görmezden gelemeyeceğiz. Bencilliğin hüküm sürdüğü alanlarda sesimizi çıkarmak isteyeceğiz. "Sessiz çığlıklar nereye kadar." Diyeceğimiz günler ise yakın diyor Boğa burcundaki Yeniay… Haksız da değil. Yeni dünya düzeninin yarattığı bu yeni insan modeli Yeniay süresince daha fazla gözümüze batacak. İletişim konusunda yaşanan tıkanmaları daha iyi analiz edebileceğiz. Kimin gerçekten sorun yaşadığını kimin ise "drama kraliçeliği" yaptığını daha iyi fark edeceğiz bu Yeniay'la…