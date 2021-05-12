Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Mayıs 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YENİAY BOĞA BURCUNDA GERÇEKLEŞTİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

Astrogündem: Mars-Uranüs ile yapıcı bir iletişim kuruyor. 20 Temmuz 1810 yılında kurulan Kolombiya Devleti "SOS" çağrısı veren ülkelere bir ilham kaynağı olurken Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan haberleri de duyacağız. Güney Amerika ülkelerindeki çete savaşları asıl şimdi başlıyor.

Koç: Kişisel gelişiminle ilgilenmek istediğin bir gün olacak. Çevrende olup bitenleri öğrenmek için arkadaşlarınla konuşacaksın.

Boğa: Evde spor yapmak için bugün ilk adımı atmakta kararlı davranacaksın. Yaz ayları öncesinde formunu korumak için diyet önerilerine göz gezdireceksin.

İkizler: Farklı alanlara karşı olan ilgin bugünlerde artmaya başlayabilir. Akşam saatlerinde baş ağrılarının artacak olması seni rahatsız edebilir.