‘Daha tatlı şeyler konuşalım’

Oyuncu Tuba Büyüküstün, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından önceki gün set oyuncuları için tutulan Bodrum'daki evden ayrıldı. Ünlü oyuncu kızları Maya ve Toprak Saylak ile poğaça yiyerek kahvaltı yaptıktan sonra annesi ve babası ile de vedalaşmak için Göltürkbükü'ne gitti. Oyuncu bu ziyaret sonrası soluğu havalimanında aldı. İstanbul'a dönüş sebebinin yeni bir dijital proje olduğunu açıklayan Büyüküstün, "Sosyal medyada size gelen çiçekleri paylaşmıştınız. Hayatınızda birisi mi var?" sorusuna da gülerek "Daha tatlı şeyler konuşabiliriz" diye cevap verdi.