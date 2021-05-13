Dolandırıcılık yok hukuk mahkemesine başvur

Oyuncu Elif Eda Başlamışlı, geçtiğimiz aylarda annesiyle birlikte Levent'te bulunan bir güzellik merkezine gitti. Anne-kız, sivilce izi tedavisi, dolgu ve botoks yaptırdı. Klinik, ünlü oyuncuya 8 bin 500 liralık fatura kesti. Ancak iddiaya göre Başlamışlı, "Aşağıda araç bekliyor, IBAN numarası gönderin, parayı hemen havale edeceğim" diyerek klinikten ayrıldı.Olayın ardından klinik, iddiaya göre ünlü oyuncuya ulaşamadı, oyuncunun bağlı olduğu şirketin muhasebecisiyle yapılan görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Ücreti tahsil edemeyen klinik sahibi Mehmet Rahşan karakola başvurarak "Başlamışlı, faturayı ödemeden kaçtı" şikayetinde bulundu. Başlamışlı ise ücreti ödediğini, elinde makbuz bulunduğunu, kendisine iftira atıldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun alacağını tahsil etmek için hukuk mahkemelerine başvurması gerektiğini belirtti. Dosya kapandı.