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Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:37 Son Güncelleme: 13.5.2021 15:39

’dan öğrencilere büyük sürpriz

Esra Erol’dan öğrencilere büyük sürpriz

’un ile birlikte yürüttüğü “Uzaktan eğitime yakın destek” kampanyası için izleyiciler rekor bağışta bulundu. Esra Erol, doğum gününde “Sizlerden sadece eğitime destek istiyorum. Tableti olmayan öğrenci kalmasın. Benim için en güzel hediye bu olacak” dedi. Bunun üzerine Esra Erol seyircisinden rekor bir bağış geldi.

Canlı yayında Türk Kızılay yönetim kurulu üyesi Ercan Tan Esra Erol'a katkılarından dolayı plaket verdi. O sırada gelen bağış rekor kırınca Esra Erol'un sevinci görülmeye değerdi.


Esra Erol'un bu çağrısıyla toplam 772.634 TL bağış toplandı. Toplanan bağışla Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Malatya, Niğde ve Şanlıurfa'da Bakanlıkça belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildi. "Türkiye'de tabletsiz çocuk kalmayacak. 1 Tablet 1 Gelecek" diyerek çocukların yüzünü güldüren başarılı sunucu tablet gönderimlerinin devam edeceğini belirtti.

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Esra Erol’dan öğrencilere büyük sürpriz
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