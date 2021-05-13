Esra Erol’dan öğrencilere büyük sürpriz

Canlı yayında Türk Kızılay yönetim kurulu üyesi Ercan Tan Esra Erol'a katkılarından dolayı plaket verdi. O sırada gelen bağış rekor kırınca Esra Erol'un sevinci görülmeye değerdi.
Esra Erol'un bu çağrısıyla toplam 772.634 TL bağış toplandı. Toplanan bağışla Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Malatya, Niğde ve Şanlıurfa'da Bakanlıkça belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildi. "Türkiye'de tabletsiz çocuk kalmayacak. 1 Tablet 1 Gelecek" diyerek çocukların yüzünü güldüren başarılı sunucu tablet gönderimlerinin devam edeceğini belirtti.