Çocuğa esrarlı, içkili işkenceye jet soruşturma

Eskidji Müzayede'nin sahibi Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.GÜNAYDIN'ın haberi büyük yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.Minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.Çocuk hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunun sunulacağı mahkemenin koruma kararı konusunda son sözü söyleyeceği öğrenildi. Oğlunun kendisine verilmesini isteyen baba Şafak Susamcıoğlu, "Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum" dedi.