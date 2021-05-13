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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Çocuğa esrarlı, içkili işkenceye jet soruşturma

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çocuğa esrarlı, içkili işkenceye jet soruşturma

’in kızı Alexandra’nın, 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini, yüzüne esrar üflediğini ortaya çıkaran haberimiz ses getirdi. Aile Bakanlığı olaya el koydu

Eskidji Müzayede'nin sahibi Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

GÜNAYDIN'ın haberi büyük yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.

ÇOCUKLA GÖRÜŞÜLDÜ
Minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.

Çocuk hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunun sunulacağı mahkemenin koruma kararı konusunda son sözü söyleyeceği öğrenildi. Oğlunun kendisine verilmesini isteyen baba Şafak Susamcıoğlu, "Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum" dedi.
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Çocuğa esrarlı, içkili işkenceye jet soruşturma
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