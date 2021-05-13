Kuruluş Osman’ın yıldızından evlilik açıklaması! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti böyle görüntülendi!

Etiler'de görüntülenen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden güzel oyuncu, evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade etti. 'Kuruluş Osman' adlı dizide 'Malhun Hatun'a hayat veren Atiksoy, "Berk'e kalsa kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" dedi.
Milliyet'in haberine göre; Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan Oktay, "Hemen bir nikah dairesine götürüp işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı" diyerek gülümsedi.
"İYİ Kİ DOĞDUN KADINIM"
Öte yandan Berk Oktay, geçtiğimiz ay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notuyla kutlamıştı.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Evlilik teklifinin ardından müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Berk Oktay, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle ifade etmişti. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.