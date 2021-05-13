Kuruluş Osman’ın yıldızından evlilik açıklaması! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti böyle görüntülendi!

Etiler'de görüntülenen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden güzel oyuncu, evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade etti. 'Kuruluş Osman' adlı dizide 'Malhun Hatun'a hayat veren Atiksoy, "Berk'e kalsa kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" dedi.