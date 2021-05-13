Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’ın büyük aşkı bitti mi? Gerçek ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun yıllar sanat filmlerinde izlediğimiz bir oyuncu olarak ödüllerden ödüllere koşuyordu. Üstelik yurt dışına da adım atmıştı. Ama kariyerinde radikal bir değişiklik yaptı ve çok izlenen dizilerde oynamaya başladı. Bütün başarısının yanı sıra, Nesrin Cavadzade aşkı da oynadığı dizinin setinde bulmuştu. Hayatındaki her şey yolunda gibi görünen Nesrin Cavadzade, son günlerde tatsız olaylar yaşamaya başladı.