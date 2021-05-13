Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’ın büyük aşkı bitti mi? Gerçek ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, uzun yıllar sanat filmlerinde izlediğimiz bir oyuncu olarak ödüllerden ödüllere koşuyordu. Üstelik yurt dışına da adım atmıştı. Ama kariyerinde radikal bir değişiklik yaptı ve çok izlenen dizilerde oynamaya başladı. Bütün başarısının yanı sıra, Nesrin Cavadzade aşkı da oynadığı dizinin setinde bulmuştu. Hayatındaki her şey yolunda gibi görünen Nesrin Cavadzade, son günlerde tatsız olaylar yaşamaya başladı.
EVLİLİK KARARI ALMIŞLARDI
Gökhan Alkan, bir süre önce diziye veda etmişti. Ayrılır ayrılmaz da rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'yle aşk yaşadığını ilan etmişti. Çok yakıştırılan ve oldukça mutlu görünen çiftin evlilik kararı aldığı da konuşuluyordu. Ancak son günlerde bambaşka söylentiler yayılmaya başladı.
AYRILIK SORUSUNA YORUM YOK
Nesrin Cavadzade, sette yaşanan gerginliğin ardından birkaç bölüm önce diziden ayrılmıştı. İşteki huzursuzluk yetmezmiş gibi sevgilisi Gökhan Alkan'dan da ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. Bazıları da Gökhan Alkan'ın yeni dizisinin çekimleri için Antakya'ya gittiğini söyleyerek birlikte görülmemelerini buna bağladı. Ancak Nesrin Cavadzade'nin ısrarla gelen ayrılık sorularını yanıtsız bırakması iddiaları güçlendirdi. Söylenenlere göre, ikili nedeni bilinmese de kesin olarak ayrılık kararı almış.