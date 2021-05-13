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Giriş Tarihi: 13.5.2021 09:05 Son Güncelleme: 13.5.2021 09:06

Skandallar kraliçesi ’dan yeni bomba açıklama! "Kendi kafasına da sıkabilir"

Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! Kendi kafasına da sıkabilir

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yaptığı açıklamalarla yine magazin gündemine oturdu. Geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için gittiği 'da dehşeti yaşamıştı. Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastanelik olmuştu. Ünlü fenomen Bahar Candan daha önce "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunduğu paralı arkadaş ilanı için şartları açıklamıştı. Bahar Candan şimdi de bakın neler söylüyor…

"İşte Benim Stilim" programıyla tanınan Bahar Candan, skandal açıklamaları ve yaşadığı talihsiz olayla gündemden düşmüyor. Ona göre bunun nedeni kendisinin "bir silah" olmasıymış.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bu tarz programların aranan yüzüne dönüşmüştü.

Son olarak "Doya Doya Moda" programı ile yine kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Oldukça renkli bir kişilik olan Bahar Candan, meşhur olduğu dönemden beri skandalların bir parçası olmayı başardı ve ününü korudu.

Son skandalı ise parayla kendisine arkadaş tutmak istemesiydi. "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" diyen Bahar Candan, arkadaşı için "5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün" gibi imkanlar da sunuyordu.

Bu açıklamasıyla sosyal medyada olay yaratan Bahar Candan'ın arkadaşı olmak isteyen çok insan çıktı. Ama Bahar Candan kimi arkadaşı olarak işe aldı, bilen yok. Yakında bununla ilgili de bir paylaşım gelebilir.

KONTROL EDİLMESİ LAZIMMIŞ

Bahar Candan, ilginç kişiliğiyle Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki sohbet programına davet edildi.

Her zaman olduğu gibi ilginç açıklamalara imza atan Bahar Candan, kendisinin bir "silah" olduğunu söyledi: "Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım."

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Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! "Kendi kafasına da sıkabilir"
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