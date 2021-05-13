Skandallar kraliçesi Bahar Candan’dan yeni bomba açıklama! "Kendi kafasına da sıkabilir"

"İşte Benim Stilim" programıyla tanınan Bahar Candan, skandal açıklamaları ve yaşadığı talihsiz olayla gündemden düşmüyor. Ona göre bunun nedeni kendisinin "bir silah" olmasıymış.
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, bu tarz programların aranan yüzüne dönüşmüştü.
Son olarak "Doya Doya Moda" programı ile yine kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Oldukça renkli bir kişilik olan Bahar Candan, meşhur olduğu dönemden beri skandalların bir parçası olmayı başardı ve ününü korudu.
Son skandalı ise parayla kendisine arkadaş tutmak istemesiydi. "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" diyen Bahar Candan, arkadaşı için "5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün" gibi imkanlar da sunuyordu.
Bu açıklamasıyla sosyal medyada olay yaratan Bahar Candan'ın arkadaşı olmak isteyen çok insan çıktı. Ama Bahar Candan kimi arkadaşı olarak işe aldı, bilen yok. Yakında bununla ilgili de bir paylaşım gelebilir.
KONTROL EDİLMESİ LAZIMMIŞ
Bahar Candan, ilginç kişiliğiyle Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki sohbet programına davet edildi.