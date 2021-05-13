Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YENİAY TOPRAĞA AYAK BASTI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı sanat camiasını tek yürek yaparken dizi setlerini de yavaşlatabilir. Kültürel miraslarımızın dünya gündeminde yer alması bir yana İstanbul'un tarihi mekanları daha fazla konuşulabilir.
Koç: Bugün bayramın ilk günü. Ailesinden ayrı yaşayan bir Koç burcuysan, özlem gidermek isteyebilirsin. Yakın çevren ile iletişiminin güçlenmesi için adım atıyorsun.
Boğa: Bugün bayramın ilk günü. Bu özel günde kırgınlıkları geride bırakmak için adım atan taraf sen olacaksın. Bayram sonrası için planlarına hız veriyorsun.
İkizler: Bugün bayramın ilk günü. Sabahın erken saatlerinde telefon trafiğin başlayabilir. Uzun süredir görüşmediğin kişilerle telefon görüşmelerin olabilir.
Yengeç: Bugün bayramın ilk günü. Beklenmedik telefon görüşmelerin olabilir. Çevrendeki arkadaşlarınla ters düşeceğin konular gündeme gelse de alttan alacaksın.
Aslan: Bugün bayramın ilk günü. Yeni tarifler deneme isteğin, seni araştırma yapmaya iterken, vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Sürprizlere hazırlıklı olmalısın
Başak: Bugün bayramın ilk günü. Hayal kırıklıklarını üzerinden atıyorsun. Evli ve çocuğu olan bir Başak burcuysan, bugün ailenle vakit geçirmek isteyeceksin.
Terazi: Bugün bayramın ilk günü. İnsanları şaşırtmayı seviyorsun. Kendini rahat bir şekilde ifade edecek olman, anlaşmazlıkların önüne geçecek.
Akrep: Bugün bayramın ilk günü. Evinde düzenlemelere gitmek bolca vaktin olacak. Evli bir Akrep burcuysan, eşinle zaman geçirmenin tadını çıkaracaksın.
Yay: Bugün bayramın ilk günü. Ailesinden ayrı yaşayan bir Yay burcuysan, özlemini gidermek için telefona sarılacaksın. Görüntülü arama gerçekleştirecek olsan da bu yetmeyebilir.
Oğlak: Bugün bayramın ilk günü. İşlerini erkenden bitirip kendine vakit ayırmak istiyorsun. Bayram günü beklenmedik tadilat işlerinin çıkması, planlarını bozabilir.
Kova: Bugün bayramın ilk günü. Sabah saatlerinde arkadaşından gelen telefon ile güne başlayacaksın. Geçmiş anıları konuşacağın bugünde geçmiş anılar gözünde canlanacak.
Balık: Bugün bayramın ilk günü. Yakın çevren ile ilgili sevindirici haberler duyabilirsin. Beklemediğin bir aşk itirafı ile karşılaşman adeta ayaklarını yerden kesecek.
YENİAY TOPRAĞA AYAK BASTI
Toprak grubunun sabit burcunda gerçekleşen bu Yeniay tıpkı Boğa burcunun elementi gibi toprağı işaret edecek. Özellikle de dünyanın birçok ülkesinde girişilen yeni projeler, devasa yapılar ve inşaat sektörünü daha fazla konuşacağız. Bu noktada toprak üzerinden geçimini sağlayan çiftçiler de farklı bir döngüye doğru adım atmış oldu. Birçok banka çiftçiler özelinden yeni projelerini sunarken kurulan yeni yapıları da gözlemleyeceğiz. Dünya gündemi hayatın önemli yapıtaşlarından birisi olan toprağın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacak. Yeniay'ın sırrı uzun zamandır adım atılmayı bekleyen konularda saklı.
Yeniay Boğa Burcundayken Neler Gündeme Gelebilir?
7'den 70'e Aynı Soru: Para Var Mı?
Sabit burçtaki etkisiyle gücüne güç katan Yeniay, ekonomi bazlı düşünceleri de ön plana çıkaracak. Gelir seviyesi fark etmeksizin herkesin derdinin para olduğu günlere doğru yürüyen dünya, aş peşinde olanların çıkar peşinde olanlar ile olan karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Temel haklara ve ihtiyaçlara vurgu yapan toprak Yeniayı paranın dengelerinin değişeceği günleri de işaret ediyor. Ancak akıllardaki soru değişmiyor; Para var mı?
Ardı Ardına Gelen Dejavu'ların İçine Düşeceğiz
Dünyanın birçok ülkesinde siyaset kazanı kaynarken, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan liderlerin sayısı çoğalacak. Yeniay gerçekleşirken tepe noktası (MC'si) Terazi burcuna düşecek. Bu da Türkiye'nin astroloji haritasında Mars'ı ile iletişim kurdu. Bu da yine tarihin tekerrür edeceğini ve farklı bir sınır kapısını daha açacağımızı işaret edebilir.
Söylesene Yeniay!
Bir yandan pragmatik düşünen bir yandan da tepkili olan yanımıza vurgu yapan bu Yeniay; Acele bir ağaçtır, meyvesi ise pişmanlıktır. Sözünü daha çok hatırlatacak.