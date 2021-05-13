Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YENİAY TOPRAĞA AYAK BASTI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 13 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı sanat camiasını tek yürek yaparken dizi setlerini de yavaşlatabilir. Kültürel miraslarımızın dünya gündeminde yer alması bir yana İstanbul'un tarihi mekanları daha fazla konuşulabilir.

Koç: Bugün bayramın ilk günü. Ailesinden ayrı yaşayan bir Koç burcuysan, özlem gidermek isteyebilirsin. Yakın çevren ile iletişiminin güçlenmesi için adım atıyorsun.

Boğa: Bugün bayramın ilk günü. Bu özel günde kırgınlıkları geride bırakmak için adım atan taraf sen olacaksın. Bayram sonrası için planlarına hız veriyorsun.

İkizler: Bugün bayramın ilk günü. Sabahın erken saatlerinde telefon trafiğin başlayabilir. Uzun süredir görüşmediğin kişilerle telefon görüşmelerin olabilir.