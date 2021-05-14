Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Denktaş-Sampson sahnesine büyük tepki!

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen hafta yayınlanan bir sahne, başta Kıbrıs halkı olmak üzere seyircilerin büyük tepkisini çekti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA'nın lideri Nikos Sampson, o dönem mücahitlerin lideri Rauf Denktaş'ın kafasına silah dayayarak tehdit etti.
Bu sahne KKTC'de infiale neden olurken, Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail ise "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak? Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.
İsmail, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumunda "Bu dizi varoluş hikayemizi anlatmak için değil, insanları arkadan vuran, sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklamak ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Bu korkak katil, davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" diyerek adeta isyan etti.