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Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:07 Son Güncelleme: 14.5.2021 11:23

dizisinde Denktaş-Sampson sahnesine büyük tepki!

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Denktaş-Sampson sahnesine büyük tepki!

'in dizisinde geçen hafta yayınlanan bir sahne, başta halkı olmak üzere seyircilerin büyük tepkisini çekti. Kıbrıs'ı 'a bağlamak isteyen 'nın lideri , o dönem mücahitlerin lideri 'ın kafasına silah dayayarak tehdit etti. Bu sahne 'de infiale neden olurken, Rauf Denktaş'ın eski danışmanı ise "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak? Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen hafta yayınlanan bir sahne, başta Kıbrıs halkı olmak üzere seyircilerin büyük tepkisini çekti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA'nın lideri Nikos Sampson, o dönem mücahitlerin lideri Rauf Denktaş'ın kafasına silah dayayarak tehdit etti.

Bu sahne KKTC'de infiale neden olurken, Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail ise "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak? Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsmail, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumunda "Bu dizi varoluş hikayemizi anlatmak için değil, insanları arkadan vuran, sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklamak ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Bu korkak katil, davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" diyerek adeta isyan etti.

Ne yalan söyleyeyim, dizide eli kanlı Sampson'un son derece yakışıklı, karizmatik bir lider (!) gibi gösterilmesinden ben de rahatsızım. Hatta neredeyse alternatif bir Che Guevara portresine bile yaklaşılıyor. Aman diyeyim...

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Denktaş-Sampson sahnesine büyük tepki!
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