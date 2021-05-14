Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Denktaş-Sampson sahnesine büyük tepki!

İsmail, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumunda "Bu dizi varoluş hikayemizi anlatmak için değil, insanları arkadan vuran, sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklamak ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Bu korkak katil, davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" diyerek adeta isyan etti.