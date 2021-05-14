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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Can güvenliğim yok! Eski sevgilimden beni koruyun

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Can güvenliğim yok! Eski sevgilimden beni koruyun

İş adamı ile 2015 Miss Model Of Turkey birincisi eski sevgilisi davalık oldu!

İş adamı Öncü Sönmez, evinden eşyaların çalınması üzerine şüphelendiği 2015 Miss Model Of Turkey birincisi eski sevgilisi Büşra Canbaz'dan ayrıldı. Bunun üzerine "50 bin lira vermezsen seni vurdurturum" diye tehditler aldığını belirten Öncü, "Annesiyle çete olduklarını düşünüyorum. Can güvenliğim yok" diye şikayetçi oldu. Mahkeme, Canbaz'a 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.



ÖNCÜ SÖNMEZ
Öncü Sönmez'in ailesi ilişkisine karşı çıktı. Sönmez, buna rağmen aracını satarak Büşra Canbaz'a iş kurdu. Belediyeden nikah tarihi de alan Sönmez, ardından ayrılık kararı aldı.
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Can güvenliğim yok! Eski sevgilimden beni koruyun
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