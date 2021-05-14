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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Dayakçı hakkında suç duyurusu! Davanın gizliliğini ihlal etti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Dayakçı İsmail Küçükkaya hakkında suç duyurusu! Davanın gizliliğini ihlal etti

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi 'nin sunucusu 'dan şikayetçi olan öğretmen , yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı

MÜCADELEM KADINLAR İÇİN
Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.



ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ
Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi. Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.
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Dayakçı İsmail Küçükkaya hakkında suç duyurusu! Davanın gizliliğini ihlal etti
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