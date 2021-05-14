Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itiraflarıyla gündem olmuştu. GÜNAYDIN yazarlarından Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'in sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Nefise Karatay ile çektirdiği çıplak fotoğraflar nedeni ile büyük pişmanlık ve vicdan azabı duyduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil sosyal medyada ağır sözlerle eleştirilmişti.
Söyleşi yayınlandıktan sonra fotoğrafları yeniden gündeme getirdiği için eleştirilen Mehmet Ali Erbil sözlerine yine Tuba Kalçık aracılığı ile açıklık getirdi.
Öncelikle Günaydın'da yayınlanan bu söyleşide çok samimi duygularını dile getirdiğini belirten ünlü şovmen, sözlerine şöyle devam etti: "Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim."
Mehmet Ali Erbil röportajda Nefise Karatay ile ilgili sorulara şu yanıtları vermişti:
O FOTOĞRAFLAR BÜYÜK HATAYDI
Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflarda çok konuşulmuştu...
Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek.
Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?
Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin.