Oğlum Aslan'ı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum

Tescilli güzellerden Didem Uzel, iş adamı Selim Sarı ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti. 11 yıldır memleketinden uzakta yaşayan Uzel, geçen yıl Türkiye'ye dönüş yaptı. Uzel ile mutlu evliliğini, anne olduktan sonra yaşadıklarını, oğlu Aslan ile ilişkisini konuştuk...Aslında basınla çok iç içe değilim, genelde mesafeliyim. Sadece sosyal medyada varım. Orayı da son 5 yıldır aktif kullanıyorum. Sosyal medya benim kendi gazetem ve televizyonum gibi. Gerçekten orayı idare etmek zor. Söylediklerin ve yaptıkların, senin kişiliğinin yansıması. Denge kurmak çok önemli. Ama kendiniz gibi olduğunuz zaman hata bile yapsanız affediliyor. Bu arada sosyal medyada SMA hastası çocuklarla ilgili bu kadar yoğun yardım kampanyasını ilk defa Türkiye'de görüyorum. Herkesin destek olmasını diliyorum.Pandemi yüzünden döndük. Salgınolunca ilk zamanlar ne yapacağımızı bilemiyorduk,bu işin nasıl sonlanacağınadair korkutucu senaryolar vardı. Amerika'nınçıkardığı istatistikler de kötüydü.Çevremizdeki arkadaşlarımız da oradanayrılmıştı. Bu beni çok korkutmuştu. 3ay evden çıkmadan yaşamak zor oldu.Orada tek başımıza kaldığımız için korktuk.Ağustos ayına geldiğimizde pandemihâlâ bitmeyince Türkiye'ye dönmek istedim.Evimizi taşıyıp yerleştik. 10 yıl NewYork, 1 yıl Miami'de yaşadık. Aralardagidip geliyordum ama Aslan doğduktansonra çok az gidip geldik. Son iki yıldırda gelmiyorduk. Şimdi ülkemde kendimigüvende hissediyorum. Ailemle, tanıdıklarımlaaynı saat diliminde yaşamak bilemutluluk verici.Ailemi, annemin yemeklerini, ailemleve arkadaşlarımla sohbetleri özledim. Birde Boğaz'da gezmeyi.Yazın geldik, büyük sıkıntıdan çıktığımıziçin gelir gelmez annemlerin yanınagittik Datça'ya. 1.5 ay orada kaldık veİstanbul'a geri döndük. O dönemde sadeceannemin dizinin dibinde yattım diyebilirim.Olmak istediğim ve hayal ettiğim gibibir anne oldum. Sadece büyüdükçe çokfarklılaşan bir çocuğa sahibim. O yüzdenplanladığım şeyleri bazen yapamadığımıgörüyorum.Annelik mutluluğumu katladı.Aslan'la bütün dünyam değişti. Çokdaha düzenli bir hayatım oldu. Birinsan yetiştiriyorsunuz. Kendimeelbette zaman ayırıyorum ama hayatımınbüyük kısmı Aslan'a adanmışvaziyette. Çok istedim Aslan'ı,bu yüzden de onunla birlikte bütünhayatımın değiştiğini söyleyebilirim.Bütün alışkanlıklarımı, gezmelerimi,yediğim içtiğim her şeyi değiştirdi.11 yıldır yurt dışında yaşadığım içinbayramlardan uzak kalmıştım. Bayramlarbana çocukluğumu hatırlatıyor. Küçük biryerde büyüdüğüm için bütün gelenekleriyerine getirerek kutlardık.El öpmeler, harçlık almalar,bayram sofralarındakalabalık yemekler...Hepsi çok güzeldi. Keşkebayramları hep çocukluğumdakigibi geçirebilsek.Aslan 4.5 yaşında.Beni tanıyanlar çok iyibilir, yurt dışında olduğumuzdönemde oğlumunevde Türkçe'yi çok iyiöğrenmesi için ısrarcıoldum. Gelenekve göreneklerimizi,bayramlardaaile büyükleriniaramasıgerektiğini hepöğrettim. Yurtdışında yaşayıpbüyüdüğüiçin buradakisıcak aileortamından uzakkalmasını hiç istemedim.Şu an buradayız.Bu bayramı evde Selim,ben ve Aslan birlikte geçireceğiz.Bayram için hayallerimvardı ama maalesef olmadı.Annemi bile en son Kasımayında gördüm. Datça'ya gittiler.Hiçbir şey planladığımgibi gitmiyor ama yinede Türkiye'de olmak,ailemle aynı saat dilimindeyaşamak içimirahatlatıyor. Aslanbüyüklerini ziyaret edemeyecekama biz annebabası olarak elimiziöptürüp ona harçlıkveririz.Selim ev işlerinde gerçekten bana çok yardımcıdır. Pandemi sürecinde özellikle üçümüz çoğunlukla evden çıkmıyoruz. Eşim, mutlaka benimle eşit derecede her şeyi paylaşır. Yemeği ben yapıyorsam sofrayı o toplar, bulaşıkları makineye yerleştirir. Aslan'ı ben yıkıyorsam, o uyutur. Ben çalışıyorsam, Aslan'la o ilgilenir. Ben oğlumuzla ilgileniyorsam, evde bahçeyi sular. İnanılmaz bir iş bölümümüz var. Kimse bunu ben niye yapıyorum demez. Bu kadar tutarlı ve güzel bir ilişkimizin olmasının sebebi bence karşılıklı anlayış ve paylaşımcı bir çift olmamız.Kesinlikle dominant bir yapım olduğu söylenebilir. Selim de hem ev, hem de hayatın içinde idare edilmeyi seven bir adam. Düzeni sever, hayatındaki bütün akışın düzenli bir şekilde ilerlemesini sever. Bunu ben daha kontrollü ve iyi bir şekilde yaptığım için evde daha ağırlıklı bir karakter olarak gözükebilirim.Dizi oyunculuğu yapmayı düşünüyordum ama Türkiye'de olmadığım için düşüncede kalıyordu. Çok istiyorum ama salgından da çok korkuyorum. Daha rahata çıkmamız gerekiyor. Acele etmiyorum, kaçırılmış bir şey yok. Artık Türkiye'deyim, bir yapımcı ya da yönetmen isterse konuşuruz.Aslan'a hep "Kadınlar çok narindir, hepsi çiçektir ve tüm kadınlara çok iyi davranmamız gerekir" diyorum. Bir hikaye uydurarak karşı cinsin çok nazik, kırılgan olduğunu söyleyip onlara değer vermesi gerektiğini öğütlüyorum. Önce kendimden örnek veriyorum, annesine nasıl davranmasını gerektiğinden başlayıp tüm kadınlara neler yapması gerektiğini söylüyorum. Bir insan yetiştiriyorsunuz ve ilmek ilmek işliyorsunuz. Aslan'a vicdanlı ve adaletli olmayı, paylaşmayı, sevgiyle her şeyin üstesinden gelebileceğini ve her şey için teşekkür etmeyi öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bir erkek çocuğunun hamurunu ilk annesi yoğurur. Fikrimce biz iyi erkekler yetiştirirsek; dünyadaki tüm kadınlar mutlu olur.