Haberler Günaydın Haberleri Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Kardeşlerim yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek!
Giriş Tarihi: 14.5.2021 17:30 Son Güncelleme: 14.5.2021 17:31

Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek!

Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Kardeşlerim yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.

Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler.

Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk) gibi isimleri barındıran Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Kardeşlerim yeni bölümüyle yine ekrana kilitleyecek!
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