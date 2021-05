Ünlü YouTuber Buket Sena Özdemir: Zorbalığa maruz kaldım!

"ZORBALIĞA MARUZ KALDIM"

Pes ettiğin, sıkıldığın olmadı mı?

Oldu. Ama hiçbiri benden kaynaklı değildi. Çocuklar çok acımasız gerçekten. Ortaokulda çok fazla zorbalığa maruz kaldım. Kanalımın adı Moda Benim Hayatım'dı. Okulun erkekleri sürekli yanıma gelip "Moda is my life" diyorlardı. Ben de bağırıyordum "Fashion is my life deyin bari" diye. Çok fazla dalga geçildi benimle. Ama bırakmadım. Bir de beden eğitimi dersinde kafama göre giyinmeyi çok seviyordum ben. Tayt üzerine şort giymiştim bir gün. Üst sınıflardan bir kız bana kantinin ortasında "Şuna bak bir de moda kanalı olacak" demişti. Asla unutamıyorum. Yıllar sonra o kız mesaj attı bana "Beni hatırladın mı?" diye. Cevap vermedim.

İstikrarla video yüklemen, sürekli içerik üretmen mi seni 900 küsur bin aboneye taşıdı? Başka neyi doğru yaptığını düşünüyorsun? Diğer YouTuberlardan, influencerlardan farkını sorsam?

12 yaşımdan beri bırakmadan devam ettim evet ama her hafta video koyamadım mesela. Çok erken yaşta başladığım için platforma ödemek zorunda olduğum faturalar, geçindirmek zorunda olduğum bir ev yoktu. Canım ne istiyorsa onu yaptım. Hoşuma gitmeyen hiçbir sponsorluğu almadım. Her şeyi yapmak istediğim gibi yaptım. Çok saf duygularla başladığım ve o insanlarla birlikte büyüdüğüm için arada bir bağ oluştu. Beni diğerlerinden ayıran bir şey varsa onun bu bağ olduğunu düşünüyorum.

Birçok farklı alanda içerik üretiyorsun: Vlog, ders çalışma, gezi, mukbang… En sevdiğin konsept hangisi?

"Benimle Bir Gün" serimi çok seviyorum. Takipçilerimle arkadaşlığımızı buradan yakalıyoruz.