Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2021 Cuma Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 14 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GENİŞLETEN GEZEGEN JÜPİTER BALIK BURCUNDA!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Genişleten gezegen Jüpiter Balık burcunda! Ulus üstü yapıların üçüncü dünya ülkeleri ile ilgili planları dökülüyor. 2010 yılında Jüpiter – Balık döngüsünde yaşanan Wikileaks olaylarının benzeri dünyada infial yaratabilir. Aynı zamanda 2010 yılında Uzakdoğu'da yaşanan doğa olaylarının benzeri de gündeme gelebilir.
Koç: Bugün sağlığın ile ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Yakın çevrende anlaşamadığın kişileri hayatından çıkarmak isteyebilirsin.
Boğa: Kişisel gelişimin bugün ön plana çıkıyor. Aile içerisinde gündeme gelecek konularda sessiz kalmayı tercih edeceksin.
İkizler: Günün erken saatlerinde elindeki işleri bitirip rahatlayacaksın. Aile büyüklerine danışmak isteyeceğin konular gündeme gelebilir.
Yengeç: Planlı bir şekilde çalışmalarına evden devam ediyorsun. Evli bir Yengeç burcuysan, eşinle romantik bir gece geçirme planların olabilir.
Aslan: Ailen ile iletişimine önem verdiğin bugünde, güzel haberler alabilirsin. Sorunlar karşısında önceden önlem almak elini güçlendiriyor.
Başak: Yeni fikirleri gözden geçirmek için vakit arıyorsun. Uzun süreli birlikteliği olan bir Başak burcuysan, evliliğe yönelik düşünceler aklında yer edinmeye başlayabilir.
Terazi: Uzun süredir taşıdığın yüklerinde kurtuluyorsun. Kendin için bir şeyler yapmak istediğin bugünde, daha önce denemediğin tarifleri deneyebilirsin.
Akrep: Kendine daha fazla vakit ayırmaya başlıyorsun. Evli bir Akrep burcuysan, ev işlerinde eşinden yardım beklediğini dile getireceksin.
Yay: Maddi konular bugün senin için ön planda olacak. Ödemelerinin fazlalığı seni düşündürürken, alacağın güzel haberler olabilir.
Oğlak: Emeklerinin karşılığını almak için var gücünle çalışıyorsun. Farkında olmadan kırdığın potları telafi etmek için çaba göstereceksin.
Kova: Beklemediğin bir anda şans yüzüne gülecek. Yakın çevrene yardım edeceğin konular gündemine gelirken, sorumluluk sahibi olduğunu hissettireceksin.
Balık: Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler gündeminde olacak. Yalnız bir Balık burcuysan, sosyal medya üzerinden gelecek aşk itiraflarına çekimser yaklaşacaksın.
GENİŞLETEN GEZEGEN JÜPİTER BALIK BURCUNDA!
Sahne Jüpiter'in… Büyüten, genişleten, şansı ve bolluğun temsilcisi Jüpiter, sulara iniyor. Jüpiter'in bu hareketi hem ülkemizde hem de Dünya'da denizleri gündeme taşıyacak. 16 Mayıs - 29 Temmuz arasında 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin her damlasını konuşacağız.
Bireysel Kararların Etkisini Görmek Zor Olmayacak
İlk olarak Jüpiter'in sudaki hareketi ile bireysel etkileri konuşmadan olmaz. Bu öyle bir etkidir ki daha önce söylenmeyenler söylenir, gizli tutulması gereken konular bir şekilde gerçeğin çizgisinden geçer. Her zamankinden daha hızlı yaşadığımız günlere yürürken birçok konunun gölgelerden sıyrılıp hayatlarımıza sirayet edişini izleyeceğiz. Bireysel hırsları yüzünden kendi davranışlarını gösteremeyenler bir yana sosyal yönden kuvvetli olmayan kişilerin çoğalması da Jüpiter'in Balık etkisinde ortaya çıkabilecek bir diğer etmen.
Sezgiler Uyanıyor
Genişleten gezegen Jüpiter tarihler bugünden itibaren Balık burcuna geçerken bu geçiş öyle sıradan etkiler bırakmayacak. İnsanlık olarak bilinçlerimizin uyanacağı bir süreçteyiz. Derin okuma yapabilenler öngörü sanatında ustalıklarını konuşturacaklar.
"Dünya'nın tükenen suları, ortak kullanılan akarsu yatakları, deniz yetki alanları, deniz korsanları, ticari ve askeri limanlar hepimizin gündemi olacak. Jüpiter'in Balık seyri, Türkiye'nin diploması trafiğinin hayli artacağına işaret ediyor."
Mavi Vatan Dünyanın Gündeminde!
Ege ve Akdeniz bu kadar gündemdeyken Karadeniz'in geride kalmayacağına şahitlik edeceğiz. Rusya ve ABD arasındaki gerilimi daha fazla duyabiliriz. Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde yaşanan turizm atılımlarına ise yenileri eklenebilir. Hem askeri hem de ekonomik anlamda gündeme birçok yeni gelişme sunacak olan Jüpiter'in Balık seyri gözleri ekranlardan ayırmamıza izin vermeyecek.
Unutmayın!
Neptün'de zamanında Balık burcundaydı, demektir ki Jüpiter, Balık burcuna taşınıyorsa evdeki misafiri rahatsız edecek demektir. Evdeki misafir kim derseniz; 2012'den bu yana Neptün… Bunların kaynaşma tarihine hiç geçmiyorum bile, bunu size her yerde anlatacağım, yolumuz uzun, 2022'nin Ekim'ine kadar…