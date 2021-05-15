Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ sesini duyunca o duygudan çıkıyoruz

Atv dizisi 'Kardeşlerim', son dönemin en çok konuşulan dizilerinden... Annebabasını kaybeden ve hayat mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, duygusal sahneleriyle tüm izleyicileri etkisi altına aldı. Dizide dört kardeşi canlandıran Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Aylin Akpınar'la bir araya geldik. Çok iyi anlaştıklarını söyleyen genç oyuncular, sette neler yaşadıklarını, bayramları nasıl geçirdiklerini anlattı...Kesinlikle. Ama artık sadece projenin içinde değil, sanırım dışında da öyle olduk.Sette de, set dışında da kardeş gibi hissediyoruz. Belki inanmayanlar olabilir ama bizi set dışında bir arada görseler ne demek istediğimi anlarlar. Çok tatlı bir aile olduk. Hepsinin yeri çok ayrı bende. Bu işin bana kazandırdığı en büyük şey onlar.Tabii ki. Özellikle 1. bölümde kardeşler olarak çok ağır sahneler çektik. Bu zorlayıcı zamanda hep birbirimize destek olduk ve haliyle çok şey paylaştık. Gerçekten abi ve kardeşlerim gibi oldular.Ekipte anlaşamadığım kimse yok. Celil Abi'yle bile çok az sahnemiz olmasına rağmen çok çok iyi anlaşıyoruz.Birinci sıraya Halit'i yazarım, bilmiyorum onunla garip bir ilişkimiz var, anlat deseniz anlatamam. Galiba birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve sahnelerde enerjimiz çok tutuyor. Sonra Yazgı tabii. İkinci kız kardeşim artık o benim. Abi kardeş ilişkimiz çok iyi onunla, ha tabii arada çok sinirlendiriyor beni ama o kadar olur... Sonra Cüneyt Abi ve Celil Abi. İkisiyle de muhabbet etmekten ve oynamaktan çok keyif alıyorum. İkisi de fazla komikler. Aylin'le aramız gelgitli, tripliyiz bu aralar, konuşup çözeceğiz bunu da umarım ama ben onu cok seviyorum. Cihan'ı da söylemeden geçemem, kuzenim candır.Kardeşler olarak hep birlikteyiz ve haliyle çok iyi anlaşıyoruz. Ve tabii ki partnerim Onur ile de çok yakınız ve onunla çok şey paylaşıyoruz.Benim için çok büyük bir okul oldu bu proje. Yanlış bildiklerimi öğretti bana. Her gün yeni bir şey deneyebildiğim ve kendimi güvenli hissettiğim bir alan.Kesinlikle diyebilirim, böyle bir şans geçti elimize ve biz bu şansı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Bu işten sonra çok güzel kapıların açılacağını düşünüyorum hepimiz için.Bence de diyebiliriz. 'Kardeşlerim' kariyerimiz için çok büyük bir adım oldu, büyük bir kitleye ulaştık.Sanırım bekliyordum. İçinde sevgi ve emek olan her şey dikkat çeker. Y.K.: İlk bölümü okumayı bitirdim ve içimden "Oldu bu iş" dedim, kapattım senaryoyu. İlk başından beri biliyordum.Açıkçası ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Fakat ekibin sıcaklığı ve enerjisi ekrana yansıdı. Ne mutlu bize.Çok tatlı diyebileceğim bir çocukluğum oldu ailem sayesinde. Bence benim yaşadıklarım onu daha çok etkiliyor.Ben şahane bir çocukluk geçirdim, bir dediğim iki edilmedi. En küçük erkek torun bendim, onun avantajını kullandım sanırım. 'Ömer'in yaşadıkları çok acı dolu ve zor. Etkilenmemek elde değil. Ama 'Ömer'le aramız iyi, bu zorlukları da birlikte atlatacağız umarım.Ben çocukluğumu sette geçirdim. Dizi/film setlerinde büyüdüm. Bu nedenle erken sorumluluk sahibi kazandım. Güzel ve dolu bir çocukluktu.Aslında oyunculuk yapıyor olmanın bir getirisi bu. Oyuncu bilincine sahip olduğunuz sürece sahneyi sahnede bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz.Benim ilk göz ağrım olduğu için sütlaç sahnesinin yeri hep ayrı ama kestik denilince bir şey kalmıyor bende. Ama gasilhane sahnesinden sonra ekibin sahnenin etkisinden çıkamadığını görmüştüm.3 2 1 kayıt denildiğinde, evet karakterinin duygularını yaşamak zorundasın fakat 'Kestik' sesini duyduktan sonra ise duyguları üstünden atabilmelisin. Zaten hepimiz bu duyguların bize ait olmadığının bilincindeyiz.Bayram bana barışı ifade ediyor. Sonsuz barışı.Bayram namazı. Dedem ve babamla bayram namazına gitmemiz, tabii elimde dedemin taburesi, namazdan sonra anneannemin hazırladığı kuymak... Sevdiklerimin, ailemin yanımda olması... Benim için budur bayram.Gönüllerin birleştiği zamanları ifade ediyor.Bayramları tamamen geleneklerimize sadık bir şekilde geçiriyoruz. Uzun sofraları eksik etmiyoruz.Normalde bayram sabahı dedemlerde bütün aile toplanır kahvaltı ederiz. Bizim ritüelimiz budur. Ama son birkaç senedir çalıştığım için gidemiyorum.Evet, genelde bayramlarda ailecek toplanır eğlenirdik. Fakat pandemi yüzünden artık sevdiklerimizle çok birlikte olamıyoruz.Herkes ayrı bir karakter, herkes çok başka komik ve eğlenceli. Sanırım Yazgı en duygusal olanımız. En konuşkan da Cihan Şimşek; susmayı pek sevmez.En eğlenceli Halit. En konuşkan Halit. En komik yine Halit. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Bu enerjisi ister istemez bize de yansıyor. En duygusalı da Yazgı diyebilirim. Bizim prensesimiz, bunu dedim diye kızabilir şimdi...En eğlenceli, komik ve konuşkan Halit Abi. Yiğit Abi daha sessiz sakin biri. En duygusalları ise benim.Aramız çok iyi, onları çok seviyorum. Gerçekten kardeş gibiyiz.Yazgı Abla'yla iyi anlaşıyoruz ama herkesle aram çok iyi.Gerçek olmadığını bildiğim için etkilenmiyorum. Bu bir rol.Yetimhane ve annemizin öldüğü sahnede zorlanmıştım.İnsanların buluştuğu ve iyi vakit geçirdikleri günler... Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, yemek yiyoruz beraber...Anneannem, dedem, babaannemden alıyorum. Sonra ablamla birlikte kendimize bir şeyler alıyoruz.