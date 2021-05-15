Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ sesini duyunca o duygudan çıkıyoruz

Atv dizisi 'Kardeşlerim', son dönemin en çok konuşulan dizilerinden... Annebabasını kaybeden ve hayat mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, duygusal sahneleriyle tüm izleyicileri etkisi altına aldı. Dizide dört kardeşi canlandıran Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Aylin Akpınar'la bir araya geldik. Çok iyi anlaştıklarını söyleyen genç oyuncular, sette neler yaşadıklarını, bayramları nasıl geçirdiklerini anlattı...
"Bu proje içinde biz de kendimizi kardeş gibi hissediyoruz" diyor musunuz?
Halit Özgür SARI:
Kesinlikle. Ama artık sadece projenin içinde değil, sanırım dışında da öyle olduk.
Yiğit KOÇAK:
Sette de, set dışında da kardeş gibi hissediyoruz. Belki inanmayanlar olabilir ama bizi set dışında bir arada görseler ne demek istediğimi anlarlar. Çok tatlı bir aile olduk. Hepsinin yeri çok ayrı bende. Bu işin bana kazandırdığı en büyük şey onlar.
Su Burcu Yazgı COŞKUN:
Tabii ki. Özellikle 1. bölümde kardeşler olarak çok ağır sahneler çektik. Bu zorlayıcı zamanda hep birbirimize destek olduk ve haliyle çok şey paylaştık. Gerçekten abi ve kardeşlerim gibi oldular.
Ekipte en iyi anlaştığınız isimler kimler?
H.Ö.S.:
Ekipte anlaşamadığım kimse yok. Celil Abi'yle bile çok az sahnemiz olmasına rağmen çok çok iyi anlaşıyoruz.
Y.K.:
Birinci sıraya Halit'i yazarım, bilmiyorum onunla garip bir ilişkimiz var, anlat deseniz anlatamam. Galiba birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve sahnelerde enerjimiz çok tutuyor. Sonra Yazgı tabii. İkinci kız kardeşim artık o benim. Abi kardeş ilişkimiz çok iyi onunla, ha tabii arada çok sinirlendiriyor beni ama o kadar olur... Sonra Cüneyt Abi ve Celil Abi. İkisiyle de muhabbet etmekten ve oynamaktan çok keyif alıyorum. İkisi de fazla komikler. Aylin'le aramız gelgitli, tripliyiz bu aralar, konuşup çözeceğiz bunu da umarım ama ben onu cok seviyorum. Cihan'ı da söylemeden geçemem, kuzenim candır.
S.B.Y.C.:
Kardeşler olarak hep birlikteyiz ve haliyle çok iyi anlaşıyoruz. Ve tabii ki partnerim Onur ile de çok yakınız ve onunla çok şey paylaşıyoruz.
Bu proje için kariyerinizin dönüm noktası diyebilir miyiz?
H.Ö.S.:
Benim için çok büyük bir okul oldu bu proje. Yanlış bildiklerimi öğretti bana. Her gün yeni bir şey deneyebildiğim ve kendimi güvenli hissettiğim bir alan.
Y.K.:
Kesinlikle diyebilirim, böyle bir şans geçti elimize ve biz bu şansı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Bu işten sonra çok güzel kapıların açılacağını düşünüyorum hepimiz için.
S.B.Y.C.:
Bence de diyebiliriz. 'Kardeşlerim' kariyerimiz için çok büyük bir adım oldu, büyük bir kitleye ulaştık.
Dizinin bu kadar dikkat çekeceğini bekliyor muydunuz?
H.Ö.S.:
Sanırım bekliyordum. İçinde sevgi ve emek olan her şey dikkat çeker. Y.K.: İlk bölümü okumayı bitirdim ve içimden "Oldu bu iş" dedim, kapattım senaryoyu. İlk başından beri biliyordum.
S.B.Y.C.:
Açıkçası ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Fakat ekibin sıcaklığı ve enerjisi ekrana yansıdı. Ne mutlu bize.
Sizler nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Oynadığınız karakterin yaşadıkları sizi etkiliyor mu?
H.Ö.S.:
Çok tatlı diyebileceğim bir çocukluğum oldu ailem sayesinde. Bence benim yaşadıklarım onu daha çok etkiliyor.
Y.K.:
Ben şahane bir çocukluk geçirdim, bir dediğim iki edilmedi. En küçük erkek torun bendim, onun avantajını kullandım sanırım. 'Ömer'in yaşadıkları çok acı dolu ve zor. Etkilenmemek elde değil. Ama 'Ömer'le aramız iyi, bu zorlukları da birlikte atlatacağız umarım.
S.B.Y.C.:
Ben çocukluğumu sette geçirdim. Dizi/film setlerinde büyüdüm. Bu nedenle erken sorumluluk sahibi kazandım. Güzel ve dolu bir çocukluktu.
Duygusal sahnelerin etkisinden nasıl çıkıyorsunuz?
H.Ö.S.:
Aslında oyunculuk yapıyor olmanın bir getirisi bu. Oyuncu bilincine sahip olduğunuz sürece sahneyi sahnede bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz.
Y.K.:
Benim ilk göz ağrım olduğu için sütlaç sahnesinin yeri hep ayrı ama kestik denilince bir şey kalmıyor bende. Ama gasilhane sahnesinden sonra ekibin sahnenin etkisinden çıkamadığını görmüştüm.
S.B.Y.C.:
3 2 1 kayıt denildiğinde, evet karakterinin duygularını yaşamak zorundasın fakat 'Kestik' sesini duyduktan sonra ise duyguları üstünden atabilmelisin. Zaten hepimiz bu duyguların bize ait olmadığının bilincindeyiz.
Bayram size ne ifade ediyor?
H.Ö.S.:
Bayram bana barışı ifade ediyor. Sonsuz barışı.
Y.K.:
Bayram namazı. Dedem ve babamla bayram namazına gitmemiz, tabii elimde dedemin taburesi, namazdan sonra anneannemin hazırladığı kuymak... Sevdiklerimin, ailemin yanımda olması... Benim için budur bayram.
S.B.Y.C.:
Gönüllerin birleştiği zamanları ifade ediyor.
Bayramları nasıl geçiriyorsunuz? Tüm aile toplanır mısınız?
H.Ö.S.:
Bayramları tamamen geleneklerimize sadık bir şekilde geçiriyoruz. Uzun sofraları eksik etmiyoruz.
Y.K.:
Normalde bayram sabahı dedemlerde bütün aile toplanır kahvaltı ederiz. Bizim ritüelimiz budur. Ama son birkaç senedir çalıştığım için gidemiyorum.
S.B.Y.C.:
Evet, genelde bayramlarda ailecek toplanır eğlenirdik. Fakat pandemi yüzünden artık sevdiklerimizle çok birlikte olamıyoruz.
EN DUYGUSAL YAZGI EN KOMİK HALİT EN KONUŞKAN CİHAN
Aranızdaki en eğlenceli, en konuşkan kim?
H.Ö.S.:
Herkes ayrı bir karakter, herkes çok başka komik ve eğlenceli. Sanırım Yazgı en duygusal olanımız. En konuşkan da Cihan Şimşek; susmayı pek sevmez.
Y.K.:
En eğlenceli Halit. En konuşkan Halit. En komik yine Halit. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Bu enerjisi ister istemez bize de yansıyor. En duygusalı da Yazgı diyebilirim. Bizim prensesimiz, bunu dedim diye kızabilir şimdi...
S.B.Y.C:
En eğlenceli, komik ve konuşkan Halit Abi. Yiğit Abi daha sessiz sakin biri. En duygusalları ise benim.
AYLİN AKPINAR: ROLÜM GERÇEK HAYATIMI ETKİLEMİYOR
Dizide abilerin ve ablanla aran nasıl?
Aramız çok iyi, onları çok seviyorum. Gerçekten kardeş gibiyiz.
Sette en iyi anlaştığın kim?
Yazgı Abla'yla iyi anlaşıyoruz ama herkesle aram çok iyi.
Duygusal sahnelerde etkileniyor musun?
Gerçek olmadığını bildiğim için etkilenmiyorum. Bu bir rol.
Çekimlerde zorlandığın bir sahne oldu mu?
Yetimhane ve annemizin öldüğü sahnede zorlanmıştım.
Bayram sana ne ifade ediyor?
İnsanların buluştuğu ve iyi vakit geçirdikleri günler... Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, yemek yiyoruz beraber...
Bayram harçlığı alır mısınız?
Anneannem, dedem, babaannemden alıyorum. Sonra ablamla birlikte kendimize bir şeyler alıyoruz.