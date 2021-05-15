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Giriş Tarihi: 15.5.2021 12:19 Son Güncelleme: 15.5.2021 12:19

takipçisinin o sözleri karşısında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta bayramlık ağzını açtı!

Demet Akalın takipçisinin o sözleri karşısında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta bayramlık ağzını açtı!

Ünlü şarkıcı , takipçisine verdiğini yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriye sessiz kalmadı. Adeta bayramlık ağzını açtı. Demet Akalın’ın sözleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edenler için Demet Akalın’ın, takipçisine verdiği olay yanıt.

Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriye sessiz kalmadı. Adeta bayramlık ağzını açtı.

Demet Akalın bayram programında partneri Alişan'ın dansına eşlik etmedi.

Bir takipçisi, "Sen neden öyle duruyorsun Demet, bu coşkuya katılmıyorsun? Okan mı kızıyor, hani kıyafetlerine falan kızıyordu ya, oyununa da mı karışıyor?" yorumunu yaptı.

Şarkıcı çok sinirlendi ve şu karşılığı verdi: Bayılıyorum bu yorumlara! Dünden beri dikişlerim atmış, sallıyor bana. Bütün günahlarım sana gitsin bayram günü.

AĞZINI BIÇAK AÇMAMIŞTI

Demet Akalın önceki gün eşi Okan Kurt ile Nişantaşı'nda görüntülenmiş, telefonda kızıyla konuşarak hızlıca otomobiline binmişti.

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Demet Akalın takipçisinin o sözleri karşısında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta bayramlık ağzını açtı!
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