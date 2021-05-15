Demet Akalın takipçisinin o sözleri karşısında açtı ağzını yumdu gözünü! Adeta bayramlık ağzını açtı!

Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriye sessiz kalmadı. Adeta bayramlık ağzını açtı.
Demet Akalın bayram programında partneri Alişan'ın dansına eşlik etmedi.
Bir takipçisi, "Sen neden öyle duruyorsun Demet, bu coşkuya katılmıyorsun? Okan mı kızıyor, hani kıyafetlerine falan kızıyordu ya, oyununa da mı karışıyor?" yorumunu yaptı.
Şarkıcı çok sinirlendi ve şu karşılığı verdi: Bayılıyorum bu yorumlara! Dünden beri dikişlerim atmış, sallıyor bana. Bütün günahlarım sana gitsin bayram günü.
AĞZINI BIÇAK AÇMAMIŞTI
Demet Akalın önceki gün eşi Okan Kurt ile Nişantaşı'nda görüntülenmiş, telefonda kızıyla konuşarak hızlıca otomobiline binmişti.