Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum tatilinde böyle görüntülendi!

Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.
Milliyet'in haberine göre; Bayram tatili için Bodrum'u tercih eden Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.
Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde deniz keyfi yapan ünlü çiftin, mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı.
Tekne içerisinde uzun süre zaman geçen ikiliden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, daha sonra teknenin güverte bölümüne geçti.
Tekne personeliyle konuşup talimatlar verdiği görülen Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına güverteden çıkıp gelen Erken, teknenin arka kısmından sevgilisiyle denize atladı.
"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"
Şarkıcı Seren Serengil, 28 Mart'ta sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Ece Erken'in Instagram paylaşımına kayıtsız kalmamıştı.
Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yapmıştı. Erken ise bu yoruma, "Seni çok seviyoruz" yanıtını vermişti.
İKİ KEZ EVLENDİ
Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalmıştı. Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.