Osman Bey Umur Bey’in cezasını kesecek mi? Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı büyük heyecan yarattı

Dizinin 59'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.

Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Tanıtımı... "Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeyi attın!" | Video

Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı.