Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "JÜPİTER'İN BALIK HALİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 15 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğinizi vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) adından daha fazla söz ettirecek. Dış siyasette eş zamanlı birçok ülkenin medyasında yer alacağımız bir haftaya giriyoruz.

Koç: Çevrenin görüşlerine önem verdiğin için fikir almak isteyeceğin konular olabilir. Plansız bir şekilde harcamaların artarken, önlem almak isteyeceksin.

Boğa: Ailesiyle yaşayan bir Boğa burcuysan, sorumlulukların artabilir. Yakın bir arkadaşın maddi konularda senden yardım isteyebilir.

İkizler: Bugün gelecek planlarını gözden geçirmek isteyeceksin. Hayatında değiştirmek istediğin konular hakkında bir karara varıyorsun.