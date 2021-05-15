Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "JÜPİTER'İN BALIK HALİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğinizi vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) adından daha fazla söz ettirecek. Dış siyasette eş zamanlı birçok ülkenin medyasında yer alacağımız bir haftaya giriyoruz.
Koç: Çevrenin görüşlerine önem verdiğin için fikir almak isteyeceğin konular olabilir. Plansız bir şekilde harcamaların artarken, önlem almak isteyeceksin.
Boğa: Ailesiyle yaşayan bir Boğa burcuysan, sorumlulukların artabilir. Yakın bir arkadaşın maddi konularda senden yardım isteyebilir.
İkizler: Bugün gelecek planlarını gözden geçirmek isteyeceksin. Hayatında değiştirmek istediğin konular hakkında bir karara varıyorsun.
Yengeç: Alternatiflerini hazırlamayı ihmal etmiyorsun. Beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı olman her zaman elini güçlendiriyor.
Aslan: Dış görünüşünle ilgili değişiklikler bugün gündemine gelebilir. Hakkında yapılmış konuşmalar beklemediğin bir anda kulağına gelebilir.
Başak: Evde yapabileceğin egzersizler konusunda araştırmalar yapacaksın. Aile büyüklerinden fikir almak istediğin konular gündemine gelecek.
Terazi: Telefonunda beklenmedik sorun görüşmelerini yarım bırakmana sebep olabilir. Çocuk sahibi bir Terazi burcuysan, çocuklarınla vakit geçireceksin.
Akrep: Gerçekleşmesini beklediğin ödemelerin gerçekleşmesi elini güçlendirecek. Geleceğin ile ilgili önemli bir karar aşamasında olduğunu fark edeceksin.
Yay: Bugün bayramın son günü. Yakın arkadaşınla mesajlaşabilir ve bilmediğin bir konuyu öğrenebilirsin. Titiz yönünün ağır basması seni temizlik yapmaya itebilir.
Oğlak: Acele etmen bazı konularda hata yapmana sebep olabilir. Bayramın son gününde ailenle görüntülü konuşma gerçekleştirmek isteyebilirsin.
Kova: İlişkisi uzun süredir devam eden bir Kova burcuysan, evliliğe yönelik adımlar atmaya başlıyorsun. Beklenmedik gelişmelere karşı her an hazır olmalısın.
Balık: Diyet yapan bir Balık burcuysan bir günlüğüne kaçamak planların olabilir. Hobilerine vakit ayırmak için programını gözden geçireceksin.
JÜPİTER'İN BALIK HALİ
Zodyağın en son burcuna geçiş yapan Jüpiter'in namı "Şans Gezegeni"dir. Girdiği her alanı genişletmesi ile ünlü olan Jüpiter, Balık burcunda olduğu süreçlerde ise yeni alışkanlıklara gebe, eski alışkanlıklarını bırakmakta zorlananlar da zor sınavlara gebe. Jüpiter Balık burcuna geçmişken gelin Balık burcunu bir tanıyalım.
Balık Burcunu Nasıl Bilirsiniz?
Ne kadar naif ve sakin görünen bir burç olsa da içi tabiri caizse bir derin devlet gibi olan Balık burcu sanıldığı kadar duygusal bir burç değildir. Duygularını içinde yaşar, yaşadıklarını ve onan söylenenleri unutmaz. Yönetici gezegenlerinden birisi olan Jüpiter ile kavuştuğu zaman bakalım neler ortaya çıkacak, hangi sırlar dökülecek.
Suyun Temsilcisi: Jüpiter
Jüpiter'in Balık hali vücudumuzdaki suyu temsil eder. Özellikle de gözlerimizdeki. Son dönemlerde aşırı bilgisayar kullanımı sebebiyle artan göz kuruluğu vakaları ise bu süreçte artış gösterir. Kısacası Jüpiter Zodyağın en derin düşünceli ve son burcuna ziyarette bulunduğu anda vücudumuzdaki su konuları daha fazla ön plana çıkar. Duygularımızın karmaşıklığının içinden çıkmak ve önceden anlamsız gördüğümüz konulara bir amaç katmak konusunda ise bize rehber olur. Çevremizle yapacağımız fikir alışverişlerinde daha verimli bir grafik çizerken arkadaşlık ilişkilerimizde karşı tarafa da güvenmek isteyeceğiz Jüpiter; "Kırgın ilişkiler yolu açsın, ben geliyorum!" Diyor.
Şans Gezegeni Bizi Kendimize Döndürüyor
Kova Çağı'nda bireyselliğe adapte olamayanları 16 Mayıs – 22 Temmuz arasında daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Bu tarih aralığında genişleten gezegen, gündelik hayata şans gezegeni olarak tanımlanan Jüpiter'in Balık burcuna geçişini yapacak. Su burcunda hareket edecek olan şans gezegeni aslında içimize attıklarımızı ve son 15 yılın bizde yarattığı tahribatı gözlemlememizi sağlayacak. Kendimize hasar raporu çıkarırken nelerden vazgeçeceğimizi ve hangi yollara sapacağımızı daha iyi anlayacağız.
Agorafobiye Dikkat!
Özellikle Agorafobi olarak tanımlanan hastalık dilden dile düşerken tükenmişlik sendromu yükselişte (out) olacak. Nasıl tanımlanır bu hastalık diye araştırdığınızda; alan korkusu olarak karşınıza çıkar. Yani kalabalığa dair her türlü ortama dayanamama olarak özetleyebiliriz. Artık sokağa çıkarken veya kalabalık bir ortama dahil olmaya karar verme aşamamız bir hayli uzayacak gibi duruyor. Kendi konfor alanını terk etmek konusunda zorluk yaşayan kişileri ise yenilenen ve sosyalleşen dünyada daha net gözlemleyeceğiz. Aile içindeki birinci derece akrabalardan uzaktan bir iş arkadaşına kadar. Dışında iyi görünmeye çalışan kişiler aslında içinde neler yaşadıklarını yansıtmak istemeyecekler.