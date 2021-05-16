Engelli 5 süper kahramanın hikayesi

Yıllardırsektörde reklam ve sinema filmleri çeken Hakkı Görgülü ve yapımcı Fırat Boran öncülüğünde kurulan Topsign, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve engelli bireylere yönelik Influencer Marketing hizmeti veriyor.Girişimin öncülerinden yönetmen Hakkı Görgülü, Topsign ile engelli bireylere influencer marketing hizmeti vermeye başladıklarını, markalar ve engelli bireyleri sosyal medya aracılığı ile buluşturarak etkili bir iletişim yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi. Engelli bireylerin sosyal medyada kendini göstermesine ve markalara yaratıcı çözümler sunmasına aracılık edecek olan Topsign'ın havuzunda şu an yaklaşık 10 engelli influencer bulunmaktadır. Ayrıca Hakkı Görgülü dijital platformlar için bir dizi ve film projesi üzerinde çalışıyor. Bu projelerden biri engelli 5 süper kahramanın hikâyesini anlatacağı bir dizinden oluşuyor.