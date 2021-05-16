Erkek mankene yağma suçlaması

Tolga Kulakçı, 12 Mayıs'ta yanına gittiği kız arkadaşı Sinem A. ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde büyüyen tartışma sonrası genç kadın iddiaya göre Kulakçı'yla fiziki bir kavga yaşadı. Aldığı darbeler sırasında polisi arayan Sinem A. yardım istedi. Manken Kulakçı'nın kendisinden zorla para almaya çalıştığını ileri süren genç kadın, parayı havale etmek zorunda kaldığını ve yağmalandığını ileri sürerek şikayetçi oldu.Şikayetin ardından gözaltına alınan Kulakçı'nın ifadesine başvuruldu. Kulakçı, genç kadınla sürekli birlikte olduklarını ama sevgili olmadıklarını anlattı. Genç kadının kendisini takıntı haline getirdiğini ifade eden Kulakçı, "Ben zorla para almadım. Ona taşınırken 4 bin lira verdim. Bana borcu vardı. Ev içinde itişme yaşandı. Ama kavga para yüzünden değildi. Benim kazancım 15 bin liradır. O paraya ihtiyacım yok" diyerek kendisini savundu.Mahkeme, ifadesinin ardından Tolga Kulakçı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Salı ve perşembe günleri evine en yakın polis merkezine giderek imza vermek zorunda olan Kulakçı'nın yurt dışına çıkması da yasaklandı.