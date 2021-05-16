Haberler Günaydın Haberleri Eşinin vefatından sonra çiftlik evini kapattı
Giriş Tarihi: 16.5.2021

Eşinin vefatından sonra çiftlik evini kapattı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Eşinin vefatından sonra çiftlik evini kapattı

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşiyle birlikte 'in Ağla Yaylası'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Namal, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle apar topar taşındı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşiyle birlikte Köyceğiz'in Ağla Yaylası'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Namal, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle apar topar taşındı. İki çocuğuyla İstanbul'a yerleşen oyuncunun eşinin hatıralarıyla dolu evi, bahçesindeki eşyalara dokunmadan terk ettiği görüldü. Ev, şimdi yeni kiracısını bekliyor.







ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin vefatından sonra çiftlik evini kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA