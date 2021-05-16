Eşinin vefatından sonra çiftlik evini kapattı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşiyle birlikte Köyceğiz'in Ağla Yaylası'daki çiftlik evini çok sevdiği için 10 yıllığına kiralayan Namal, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle apar topar taşındı. İki çocuğuyla İstanbul'a yerleşen oyuncunun eşinin hatıralarıyla dolu evi, bahçesindeki eşyalara dokunmadan terk ettiği görüldü. Ev, şimdi yeni kiracısını bekliyor.