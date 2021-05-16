Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer'in Bodrum'daki romantik anları kameralara yansıdı!

Geçtiğimiz aylarda Emirgan'da görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞU AN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

2017 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin çok iyi gittiğini belirtti. Çift, "Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.