Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer'in Bodrum'daki romantik anları kameralara yansıdı!

4 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren ünlü sanatçı ve aranjör Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Bodrum'u tercih ettiler. Tatil sezonunu Bodrum'da açan çift, kaldıkları otelde hem keyifli, hem de romantik anlar yaşadı.
EŞİYLE ŞAKALAŞTI
Ünlü sanatçı Ceceli, deniz suyunun soğuk olmasından dolayı denize giremeyen eşi İmer'le şakalaştı.
İKNA EDEMEDİ
Eşinin denize girememesi nedeniyle İmer'le şakalaşan Ceceli, eşinin denize girmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak İmer denize girmedi. İkilinin eğlenceli ve romantik anları ise kameralar tarafından kaydedildi.
Geçtiğimiz aylarda Emirgan'da görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ŞU AN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"
2017 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin çok iyi gittiğini belirtti. Çift, "Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.