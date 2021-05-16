Onur Yaprakçı’dan polisiye komedi

Yapımcı ve oyuncu Onur Yaprakçı, pandemi döneminde de üretmeye devam ediyor. Daha önce 'Koyver Gitsin', 'Araf 4: Meryem', 'Hannas 2' adlı filmlere imza atan ve son olarak 'Vay Babam Vay' filminin çekimlerini tamamlayan Yaprakçı, hiç ara vermeden yeni projesi için kolları sıvadı. Başarılı isim bu kez 'Civan Cengaver' adında bir polisiye komedi çekecek. Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kast çalışmalarına başladıklarını duyuran Yaprakçı, oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından haziran ayı içinde çekimlere başlanacağını açıkladı.