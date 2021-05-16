Şarkıcılık serüveni kısa sürdü

Adını katıldığı bir modellik yarışması ile duyuran Tuğçe Aral, şarkıcılık yapmak istiyordu. Bir şarkı hazırladı ve şarkının klip çekimi için Trend Müzik Reklam isimli medya şirketi ile anlaştı. Taraflar arasında yapımcı sözleşmesi imzalandı. Tekli klip ve tanıtım için şirkete 40 bin lira ödeyen manken, sözleşmenin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hazırlıkların başlamadığını gördü. Şirketle iletişime geçen Aral, her defasında kendisine çeşitli bahaneler üretildiğini ileri sürdü. Parasını geri istediğinde ise hakaretlere maruz kaldığını belirten Aral, savcılığa başvurdu. Kendisine gelen hakaret içerikli mesajlarla psikolojisinin bozulduğunu ve mağdur olduğunu ileri süren Aral'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.