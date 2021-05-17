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Giriş Tarihi: 17.5.2021 12:24 Son Güncelleme: 17.5.2021 12:24

iddiaya girdi eşini hiç düşünmeden böyle suya attı!

Avatar Atakan iddiaya girdi eşini hiç düşünmeden böyle suya attı!

Eşi ve karısıyla yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren '' lakaplı , sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Karısı ile fotoğraf çektiren Çağan , arkadaşının "Karını suya at 500 lira vereceğim" teklifini anında kabul ederek eşi Serap Korkmaz’ı suya attı. Eşi Serap Korkmaz ise, daha sonra Çağan Atakan Arslan'ın kafasında yumurta kırarak intikamını aldı.

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan 'Avatar Atakan' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

"SERAP'I SUYA AT 500 LİRA VERECEĞİM"

Eşi ve oğluyla verdiği mutlu pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Atakan, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren Atakan Arslan, eşiyle fotoğraf çektirdiği sırada arkadaşının "Serap'ı suya at 500 TL vereceğim" sözlerine kayıtsız kalmadı.

Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video

İDDİA UĞRUNA EŞİNİ HAVUZA ATTI

Hiç düşünmeden eşi Serap Korkmaz'ı yanındaki havuza atan Arslan, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin videosu Avatar'ın takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar "Hiç hoş değil", "Eşine ayıp etmiş", "Komik değil" gibi yorumlarla Atakan Arslan'ı eleştirirken; bazıları da "Eğlenmişler ne var bunda", "Gayet eğlenceli", "Çok tatlılar" şeklinde yorum yaptı.

İNTİKAMINI ALDI

Korkmaz, paylaşımına; "500 tl verseler de ben yapmazdım , ama sizler ve kendim için bu intikamı almam gerekiyordu. 48 kilo gördün hafife aldın. Kafanda yumurtayı kırdım ama yine insaflıyım deterjanlı suyla temizledim" notunu düştü.

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Avatar Atakan iddiaya girdi eşini hiç düşünmeden böyle suya attı!
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