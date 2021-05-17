Avatar Atakan iddiaya girdi eşini hiç düşünmeden böyle suya attı!

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Bazı kullanıcılar "Hiç hoş değil", "Eşine ayıp etmiş", "Komik değil" gibi yorumlarla Atakan Arslan'ı eleştirirken; bazıları da "Eğlenmişler ne var bunda", "Gayet eğlenceli", "Çok tatlılar" şeklinde yorum yaptı.