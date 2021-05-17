Haziranda açık havada tiyatro keyfi

DevletTiyatroları, Covid-19 dolayısıyla sanattan uzak kalan tiyatro seyircisiyle haziran ayında Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'nda yeniden buluşacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada; Açık Hava Yaz Oyunları'nın Ankara'daki İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde 3 Haziran'da başlayarak sonbahara kadar süreceğini söyledi. Kurt, ilk etapta tek kişilik oyunların sahneleneceğini, öncelikle 'Bizim Yunus', 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye', 'Aşık Veysel' oyunlarının seyirciyle buluşacağını, temmuzda ise 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nin düzenleneceğini, pek çok çocuk oyununun küçük tiyatroseverlere sunulacağını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle İKSV tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamında, 32. kez gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümünde yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri; 20-30 Mayıs'ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org'da yapılacak. Yarışmalara katılan filmlerin biletleri, yalnızca passo.com.tr/tr üzerinden, yarın genel satışa çıkarılıyor.YÖNETMEN İlker Savaşkurt'un ikinci filmi 'Akis-Reflection', dünya prömiyerini yaptığı 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nden En İyi Yabancı Film Ödülü ile döndü. 2017'de ilk filmi 'Damat Koğuşu'yla da aynı ödüle layık görülen Savaşkurt, yeni filmiyle başarısını katmerledi. İngilizce çekilen Türk filmi olma özelliği taşıyan yapım, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor.Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli konserlerle kutlanıyor. Şarkıcı Gökhan Türkmen, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Öte yandaneggae müziğinin ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile bu anlamlı günde konser verecek. Alanında başarılı üç ismin ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı konser, İş Sanat'ın YouTube kanalından yayınlanacak.