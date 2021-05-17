Kaya Çilingiroğlu Seda Sevin'i çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle yakalanan Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden futbol yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt vermişti.