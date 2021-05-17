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Giriş Tarihi: 17.5.2021 10:36 Son Güncelleme: 17.5.2021 10:37

'i çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle yakalanan Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Kaya Çilingiroğlu Seda Sevin'i çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle yakalanan Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!

'ın eski eşi , geçtığimiz günlerde sevgilisi ile yollarını ayırma kararı almıştı. Seda Sevin'den ayrıldıktan sonra önceki gün Bebek'te görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile objektiflere takıldı. Çift, birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı. Panikleyen Çilingiroğlu "Hanımefendi kim?" sorularına "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vermedi.

Oyuncu Hülya Avşar'ın (57) futbol yorumcusu eski eşi Kaya Çilingiroğlu Bebek'te bir şarküteride yeni sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının fark eden çift, mekandan ayrı ayrıldı. İlk olarak Kaya Çilingiroğlu çıkarken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Muhabirlerin sorularını "Hanımefendi kim ayrı ayrı çıkıyorsunuz?" sorulara Kaya Çilingiroğlu, "Hangi hanımefendi!" diyerek cevap vererek arabasına binerek uzaklaştı.

Kaya Çilingiroğlu'nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra ayrılan esmer hanımefendi muhabirlerin sorularına cevap vermezken taksiye binerek hızla uzaklaştı.

DEFALARCA MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Feraye Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" demişti. Gazetecilerin, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ SERT DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"

Kaya Çilingiroğlu, daha öncede oğluyla alışveriş turuna çıkmış, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki vermişti. Mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" demişti.

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden futbol yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt vermişti.

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Kaya Çilingiroğlu Seda Sevin'i çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle yakalanan Kaya Çilingiroğlu'nun panik anları!
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