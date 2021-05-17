Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed) açıkladı: TikTokerların Survivor’ı “Tikvıvor” geliyor!

"TİKVAVOR" GELİYOR!

Başka projeler var mı?

Survivor konsepti yapacağım. İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz.

Fenomen arkadaşın Eda Sakız ile aranız bozuk. Eda, kanalımıza konuk olduğunda senin hakkında da konuştu. Nankör olduğunu söyledi. Sen cevaben ne söylemek istersin?

Eda'nın videosunu açıp bakmadım ama keşfetime düştü. Bana nankör demiş ama Allah görüyor her şeyi. Kötü bir amaçla söylediğini düşünmüyorum ama yanlış yaptığını anlayacak zamanla. Nankörsün Eda Sakız :)