‘Şarkılarımız dinleniyor mu diye gizli gizli kafelere giderdik’

■ 90'larda çok daha fazla samimiyet vardı. Herkes kendisi gibiydi. Şimdi bir şarkı tuttuğunda herkes "Hadi biz de bu şarkı gibi bir şarkı yapalım" diyor. Bir de o zamanlar tabii günümüzdeki gibi dijital ortam da yoktu. Biz kafelere gider, şarkılarımız çalınıyor mu diye gizli gizli dinlerdik. Şimdi öyle değil tabii. Eskiden şarkılar birbirine de benzemezdi.■ Yeni bir single geliyor. Müzik direktörüm Metin Özülkü olacak.■ Her devrin sonunda bir nostalji var. 90 kuşağı, her zaman sevgi ve duygusallığın ön planda olduğu bir zaman dilimi yaşadı. Belki de biz kendimizi güncellemedik, 90'larda kaldık...■ Biz 90'larda kilidi açan bir gruptuk. O zamanlar gençlere albüm yapmıyorlardı. Biz o ara iki tane albüm yaptık. İşini en doğru yapan adamlarından birisinin himayesi altındaydık: Attila Özdemiroğlu.■ İki oğlum var, ikisi de milli yüzücü. Türk milli takımında ve Galatasaray'da yüzüyorlar. Büyüğü Türkiye rekortmeni. Ama Türkiye'de sporcunun kaderi de aynı bizim işimiz gibi. Bu arada ikisi de müzisyen. Birisi bas çalıyor, diğeri gitar. İftihar ediyorum onlarla.■ 90'lı yılları özlüyoruz. Ruhumuz oralarda kaldı, bedenen buradayız. Çocukluğunuzdan kalma bir çiçek kokusunu şimdi hissettiğinizde çocukluğunuzu anımsarsınız. Müzik de öyle. Dolayısıyla 90'lı yıllardaki romantik halleri insanlar seviyor ve özlüyor. Şarkılar da onları anımsatıyor.■ Bu dönemde de o zamanki gibi şarkılar yazmak istiyorum, şarkı yapmak konusunda kendimi güncellemek istemiyorum.■ Etrafımda tanıdığım hiçbir çocuğun Türkçe pop ile alakası yok. Şu an gençlerin yaptığı şarkılar güzel fakat iletişimin bu kadar hızlı olması şarkıları yok ediyor.■ İnsanlar, sabırsızlar artık. Kimsenin hiçbir şeye vakti yok. Müzik zaten bir şey yaparken yanında tüketilen çerez haline geldi. O yüzden şarkı süreleri kısaldı. İntroyu çok uzun dinlemek istemiyor insanlar.■ Küçük yaştan beri müziğin içindeyim. Babam müzik öğretmeni. Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılara sahnede gitar çalmış. Kız kardeşim de müzik öğretmeni. Abim de piyano çalar.■ 'Dünden Kalan Masal'ın hikâyesi şöyle; şimdiki eşimle o zaman sevgiliydik. Bir tartışmamızda ona "Sen değer bilmeyen yüreklere layıksın" dedim. Bu cümlem şarkı sözü oldu.■ '90'lar-2' albümü bir sene önce bitti ama pandemiden dolayı çıkartmadık, yakında piyasada olacak.■ Müzik sektörünü iki şey yönlendiriyor. Birincisi dinleyici kitlesi, diğeri eğlenen kitle. Dinleyici kitlesi gençlerden oluştuğu için rap öne çıkıyor. Eğlence sektöründe de 90'lar ön planda.■ Şarkıcılıkla ilgim yoktu. Hobi olarak arkadaşlarla stüdyoda toplanıp çalıyorduk. 2018'de sahne aldığım bir mekân vardı. Oranın ortağı yeni bir yer açacağından bahsetti. "Tanınmayan isimlerle çalışmak istiyoruz" dedi, teklifte bulundu. Hobi olarak gördüğüm iş profesyonel bir noktaya geldi.■ Genel olarak 90'lar dinlemeyi tercih ediyorum. 90'ların sırrını ben de çözemedim bilmiyorum... YTÜ Sanat Yönetimi öğrencisiyim. Prodüktörüm Hakan Eren seminer vermeye gelmişti. Sonra sosyal medya üzerinden ulaştım ona. Sibel Alaş'ın seslendirdiği 'Bin Yıldız'ı benim söylememi istedi.