Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 18 Mayıs 2021 Salı Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Mayıs 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Mayıs 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GELECEĞE YÖN VEREN NESİL: Z KUŞAĞI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Uranüs kontağıyla beraber tabular Ortadoğu'da yıkılıyor diyeceğiz. Bütün Akdeniz limanları dünya gündemine gelirken, 2021'de var olma mücadelesi denizlerde 1 gecede başlayacak.
Koç: Sabah saatlerinde yoğun programının etkisini hissedeceksin. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla karşılaşıp geçmişi yad edebilirsin.
Boğa: Bugün ailenle yaşadığın tartışmalarda alttan almak isteyeceksin. Gün içerisinde karşına gelen konularda git geller yaşayabilirsin.
İkizler: Geçmiş tercihlerin karşına geliyor. Duygusal hayatının hareketleneceği bugünde önemli kararlar alabilirsin.
Yengeç: Evinde geçmişe dair izler bulabilir ve geçmişe gidebilirsin. Alım satım işleri ile uğraşan bir Yengeç burcuysan, planların ertelenebilir.
Aslan: Bugün önemli görüşmeler gerçekleştirebilirsin. Uzun süredir ilişkisi devam eden bir Aslan burcuysan, evliliğe yönelik gelişmeler yaşanabilir.
Başak: Sosyal çevrenin genişlemeye başladığı bir sürecin içerisindesin. Bugün harcadığın para miktarına dikkat etmelisin.
Terazi: Ailevi konular bugün gündemine geliyor. Evinde çiçek besleyen bir Terazi burcuysan, tüm gününü onlarla ilgilenerek geçirebilirsin.
Akrep: Önemli kararlar almak istediğin bugüne ikilemlerin damga vuruyor. Kendi içinin sahibi bir Akrep burcuysan, yeni anlaşmalara imza atabilirsin.
Yay: Ertelediğin konular karşına geliyor. Maddi anlamda kendini güçlü hissetmen ertelediğin tatil planının için yeniden hazırlık yapmanı sağlayabilir.
Oğlak: Eğitimine devam eden bir Oğlak burcuysan, yeni fırsatlar karşına gelebilir. Hukuksal konulardaki beklentilerin ile ilgili gelişmelerin haberini bugün alabilirsin.
Kova: Kendini yalnız hissettiğin düşüncesi içerisinde olabilirsin. Hayatında yapmak istediğin önemli düşünceler bugün gündemine gelebilir.
Balık: Sevdiğin aktivitelere daha fazla vakit ayırmak istiyorsun. Evli bir Balık burcuysan eşinle daha çok vakit geçirmek için planların olabilir.
GELECEĞE YÖN VEREN NESİL: Z KUŞAĞI
Yaşamımızın hız kazandığı bu dönemde, teknolojinin hızını göz ardı edemeyiz. Bu hızdan bahsederken, bu durumdan en çok yararlananları da ele almazsak olmaz. 1998 yılında Neptün'ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte dünyaya gelenleri kapsayan Z Kuşağı, tam da bahsettiğimiz nesil. Peki, kimdir bu Z Kuşağı, ne gibi özelliklere sahiptir?
Teknoloji Kullanımı Tesadüf Değil
Teknolojinin yaygınlaşması, gelişmesi hayatımızı kolaylaştırdı. Teknoloji kullanımının oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Tabii hepimiz teknolojinin dilinden anlayamıyoruz. Teknolojinin içine doğan nesil olan Z Kuşağı'nın teknolojiyi kullanımının bu kadar iyi olması, sizce tesadüf mü? Hızlı düşünce yapısına sahip olan bu neslin, teknolojiyi kullanması da hiç tesadüf değil. Kendi hayal güçlerinin etkisiyle oluşturdukları dünyada teknolojinin etkisi hiç de küçümsenecek türden değil.
Z Kuşağının Özellikleri
Evet, teknoloji çağındayız. Her geçen gün yaşamımız hızlanıyor. Kullandığımız malzemeler de buna göre değişim gösteriyor. Hızlı tüketimin de hayatımızda iyice yer edindiği bu sürecin içerisine doğan Z Kuşağının özellikleri ise
Bir Araya Gelme Potansiyelleri Yüksek
Teknoloji yaşamımızın her alanında söz sahibi olan bir şey. Hayal güçlerimizi doğrudan etkileyen teknoloji, Z Kuşağını yakından ilgilendiriyor. Kendi hayal dünyasını oluşturmak isteyen bu nesil, hayal dünyalarının dışında gelişen olaylara da ilgilidirler. Z Kuşağı, kolektif bilincin yüksek olması, bir araya gelme potansiyellerine de vurgu yapmıyor değil.
Hızlı Düşünce Pratik Yaşam
Yaşamımızda gözlem yapacak olursak, teknoloji kullanımının en çok yaygın olduğu nesil olarak hepimiz aynı cevabı verebiliriz. Hızlı yaşamlar iyice dikkat çekiyor. Teknolojiye ne kadar hızlı ulaşırsak, o kadar hızlı olduğumuzu düşünebiliyoruz. Teknolojinin kullanımında başarılı olmaları, bilgiye ulaşma hızlarını da bir kadar anlatıyor. Pratik yönün kuvvetli olması, çözüm konusunda çeşitlilik sağlarken, çok çabuk vazgeçmek de Z Kuşağını anlatıyor.