Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 18 Mayıs 2021 Salı Bugün burcunuzu neler bekliyor?

GELECEĞE YÖN VEREN NESİL: Z KUŞAĞI

Yaşamımızın hız kazandığı bu dönemde, teknolojinin hızını göz ardı edemeyiz. Bu hızdan bahsederken, bu durumdan en çok yararlananları da ele almazsak olmaz. 1998 yılında Neptün'ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte dünyaya gelenleri kapsayan Z Kuşağı, tam da bahsettiğimiz nesil. Peki, kimdir bu Z Kuşağı, ne gibi özelliklere sahiptir?

Teknoloji Kullanımı Tesadüf Değil

Teknolojinin yaygınlaşması, gelişmesi hayatımızı kolaylaştırdı. Teknoloji kullanımının oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Tabii hepimiz teknolojinin dilinden anlayamıyoruz. Teknolojinin içine doğan nesil olan Z Kuşağı'nın teknolojiyi kullanımının bu kadar iyi olması, sizce tesadüf mü? Hızlı düşünce yapısına sahip olan bu neslin, teknolojiyi kullanması da hiç tesadüf değil. Kendi hayal güçlerinin etkisiyle oluşturdukları dünyada teknolojinin etkisi hiç de küçümsenecek türden değil.