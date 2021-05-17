Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Plüton 120'liği altın, altın günlerine yürüyor dedirtecek. Finansal strateji uzmanlarını bile şaşırtacak günler kapıda. Yeni kripto para birimleri doğarken, var olan bazı birimler de itibar kaybedecek.
Koç: Kariyer yaşantında karşına yeni fırsatlar gelebilir. Geleceğin ile ilgili konularda son kararını vermeden önce ailene danışıyorsun.
Boğa: Bugün çok sayda işle meşgul olabilirsin. Planlarında olmayan gelişmeler gün içerisinde seni oldukça yorabilir.
İkizler: Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla görüşme planların olabilir. İş yerinde yaşanan tartışmalarda, sessiz kalmak istemeyeceksin.
Yengeç: Yeni hafta senin için uykusuz bir şekilde başlıyor. Maddi konuların gündeminde olacağı bugünde, gerçekleştireceğin ödemeler olabilir.
Aslan: Duygusal hayatındaki kararların ön planda olacağı bir gün olacak. Akşam saatlerinde eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkma planların olabilir.
Başak: Gereksiz harcamalarını kontrol altına almalısın. Kariyer yaşantında önemli gelişmelerin olabileceği bugünde iş yerinde yeni fırsatlar karşına gelebilir.
Terazi: Çalışmayan bir Terazi burcuysan, iş başvurularının sayısı artabilir. Aile içerisinde gündeme gelen konularda suçlandığın hissine kapılabilirsin.
Akrep: Kişisel bakımın ön plana çıkıyor. İhmal ettiğin konuların yer alacağı bugünün gündemi senin için dinamik bir şekilde seyredebilir.
Yay: Sosyal çevrenle ikili diyaloglarının güzel yönde ilerleyeceği bir gündesin. Evli bir Yay burcuysan, eşine ufak sürpriz hazırlıkların olabilir.
Oğlak: Bugün alım satım konularıyla ilgili kararlar alabilirsin. Uzun süredir almak istediğin bir gayrimenkul için harekete geçeceksin.
Kova: Pratik yönün ile sorunları kolay bir şekilde çözümleyebiliyorsun. Son günlerde kafandaki sağlık sorunları için bir uzmana görünmek isteyebilirsin.
Balık: Ailen tarafından aldığın kararların sorgulanması üzerinde baskı oluşturabilir. Bugün geleceğin ile ilgili önemli kararlar alabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Bayram sonrasında sosyal hayatın hareket kazanabilir. Planlarını gerçekleştirmek içi kendine uygun vakit ayıracaksın. Bu hafta nasıl geçti öyle? Diyecek burçlardansın.
Boğa Burçları: Aile yaşantın bu hafta ön plana çıkıyor. Ertelediğin programını yeniden gündemine alabilirsin. Aşk hayatın beklemediğin bir anda hareket kazanabilir.
İkizler Burçları: Hızlı bir haftaya hazır mısın? Güneş'in burcuna taşınacağı perşembe günü senin için ön plana çıkıyor. Önemli kararlar alabilirsin.
Yengeç Burçları: Haftanın gündemi senin için yoğun olacak. Taşınma konusu gündeminde ilk sıralarda yer alabilir. Evliliğindeki sorunları geride bırakmak için önemli adımlar atabilirsin.
Aslan Burçları: Bu hafta sağlık konusu senin için öne çıkıyor. Eğitim hayatına devam eden bir Aslan burcuysan, önemli gelişmeler olabilir. Hayatına yeni bir sayfa açmak için bundan daha iyi bir hafta olamaz.
Başak Burçları: Sorumlulukların gündeminin ilk sırasında. Göz ardı ettiğin konular bu hafta seni meşgul edecek. Salı günü Başak burçları için ön plana çıkarken, kişisel bakımın da gündeminde olacak.
Terazi Burçları: Haftanın ilk günü Terazi burçları için önemli işaretleri bünyesinde barındırıyor. Maddi konular karşına gelebilir. Sosyal çevren ile olan iletişimin güç kazanıyor.
Akrep Burçları: Beklemediğin gelişmeler seni bu hafta meşgul edebilir. Kafa karışıklığının olabileceği bu hafta soğukkanlılığını korumalısın. Alım satım konuları gündeminde yer alabilir.
Yay Burçları: Önemli kararlar alabileceğin bir dönem başlıyor. Aile bireylerinle iletişiminde istemediğin olaylar yaşanabilir. Yeniden başlamak için sebebin çok. Çarşamba günü senin için öne çıkıyor.
Oğlak Burçları: Kararsız kaldığım konular karşına geldiğinde tavrın dikkat çekiyor. Gözü kara davranışını herkes fark edecek. Duygusal hayatında önemli gelişmeler olabilir.
Kova Burçları: Satürn Retro'sunun etkilerini önceden hissedeceksin. Pazar günü senin için öne çıkarken, istemediğin konuşmalara tanıklık edebilirsin. Aile yaşantın bu hafta ön plana çıkıyor.
Balık Burçları: Hiç ummadığın anda kariyer yaşantın hareketlenebilir. Bu hafta yeni anlaşmalara imza atabilirsin. Planlarında olmayan seyahat programları bir anda gündemine gelebilir. Çarşamba gününe kadar dur durak bilmeyeceksin.