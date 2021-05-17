Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Güneş-Plüton 120'liği altın, altın günlerine yürüyor dedirtecek. Finansal strateji uzmanlarını bile şaşırtacak günler kapıda. Yeni kripto para birimleri doğarken, var olan bazı birimler de itibar kaybedecek.

Koç: Kariyer yaşantında karşına yeni fırsatlar gelebilir. Geleceğin ile ilgili konularda son kararını vermeden önce ailene danışıyorsun.

Boğa: Bugün çok sayda işle meşgul olabilirsin. Planlarında olmayan gelişmeler gün içerisinde seni oldukça yorabilir.

İkizler: Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla görüşme planların olabilir. İş yerinde yaşanan tartışmalarda, sessiz kalmak istemeyeceksin.