ATV'den Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'li iddialı bir dizi daha geliyor: Kalp yarası!

Ekranların en çok konuşulacak yapımı olma iddiasını taşıyan, zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi "Kalp Yarası", yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor.