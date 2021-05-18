Maraşlı’dan hafızalara kazınacak bölüm! Maraşlı’da yeni bir sayfa mı açılıyor?

MAHUR MARAŞLI'YI YALNIZ BIRAKMADI!

Müebbet cezası alan Maraşlı'yı, Mahur yalnız bırakmadı. Hapishanede Maraşlı'yı ziyaret eden Mahur'a, Maraşlı veda etti ve bir daha gelmemesini söyledi. Bölümün final sahnesinde ise Mahur elinde tuttuğu kanıtla, Necati'nin hain olduğunu bildiği ortaya çıktı. Büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı", şoke edici gelişmeleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.