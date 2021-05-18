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Giriş Tarihi: 18.5.2021

“O fotoğraflar kaldırılsın” dedi mahkemeden ret yedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
“O fotoğraflar kaldırılsın” dedi mahkemeden ret yedi

’in kızı Alexandra, 4 yaşındaki oğluna içki içirdiği ve yüzüne esrar üflediğine dair haberlerimiz için ‘İtibarım zedelendi’ diyerek yayın yasağı talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği, annenin talebini reddetti

Ünlü müzayedeci Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa ile eşi Şafak Susamcıoğlu arasındaki olaylı boşanma sürüyor. Masis'in damadı Susamcıoğlu, "Karım, dört yaşındaki oğlumuza içki içiriyor, yüzüne esrar dumanı üflüyor" diyerek sikayetçi olmuştu.

Alexandra Lisa, hakkında çıkan haberler sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak davada gizlilik ve basın yasağı kararı olduğunu fakat bu kararlara rağmen çıkan haberlerde hakaret ve iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. Hakimlik ise talebi yerinde bulmayarak reddetti.
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“O fotoğraflar kaldırılsın” dedi mahkemeden ret yedi
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