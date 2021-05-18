Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK VE GURUR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars – Jüpiter'e hoş geldin diyor. Su ateşe galiptir. Çin ile başlayan ABD ile devam eden ulus üstü kurumların itibarsızlaşması bu sefer 24 Ekim 1945 kuruluşlu Mars Yengeç döngüsünde kurulan Birleşmiş Milletler 'in başına gelecek. Bugünden sonra bildiklerini okuyan ülkelerin iç politikaları ön plana çıkacak.
Koç: Mücadeleci ruhun bugün ön plana çıkıyor. İlişkisi devam eden bir Koç burcuysan, gereken özeni göstermediğine yönelik mesajlar alabilirsin.
Boğa: Ailenle olan iletişiminde kopukluklar olabilir. Hobilerine vakit ayırarak rahatlamaya yönelik adımlar atıyorsun.
İkizler: Hayatında değişim yaşayacağın bir gündesin. Evli bir İkizler burcuysan eşinin eşinle baş başa vakit geçirme planların olabilir.
Yengeç: Modayı yakından takip etmen masraflarını arttırıyor. Yalnız bir Yengeç burcuysan, beklemediğin bir anda aşk itirafı kapını çalabilir.
Aslan: Tecrübelerinden faydalanacağın bir gün oluyor. Beklenmedik aksiliklerle karşılaşsan da çözümü kolay bir şekilde sağlayacaksın.
Başak: Çalışan bir Başak burcuysan, yorgunluğu hissedeceksin. Kendinle baş başa kalarak içsel bir yolculuk yapmak istiyorsun.
Terazi: Kardeşinle aranızdaki sorunları geride bırakıyorsun. Ev işlerindeki sorumluluğun sen farkında olmadan bir anda artış gösterebilir.
Akrep: Ödemelerin ile günün büyük bölümünü geçireceğin bir gündesin. Aile içerisinde rahatsızlık duyduğun konuları dile getiriyorsun.
Yay: Çalışma arkadaşlarınla verimli bir şekilde çalışıyorsun. Uzun zamandır hoşlandığın kişiye karşı duygularını açmak istiyorsun.
Oğlak: İletişimini güçlendirmek adına adımlar atmak istiyorsun. Harcamalarının artması, seni tasarruf yapmaya itebilir.
Kova: Çıkarcı kişilere karşı olumsuz duygular güdüyorsun. Gün içerisinde farkında olmadan kırdığın potlar olabilir.
Balık: Beklentilerini yerine getiremeyen bazı davranışlarını değiştirmek istiyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcuysan duygusal inişlerin çıkışların bugünlerde artabilir.
AŞK VE GURUR
Hissetmesi en özel duygulardan birisidir aşk… En derini, kalbi en çok meşgul edeni… Kalbini açmaya cesaret gösteren kişiler bir ömür mutlu olmaya adım atmak isterken, bu konuda hayal kırıklıkları olanlar ise aşkın adını duyduklarında bile ürkek yaklaşır, kendini bu güzel duygunun akan nehrine bırakamaz. Peki aşkın içinde yapılan gurur savaşları bu güzel duygunun yeşermesini engeller mi?
21. Yüzyılda Aşkı da parayı da kimse kaybetmek istemiyor. Bu da ilişkileri daha karmaşık hale getiriyor. Ve getirecek de…
Saf Duyguların Tanımlamaya İhtiyacı Yoktur
Sevginin tanımını kendi penceresinden farklı şekillerde yapabilen birçok insan vardır. Ancak şu bir gerçektir ki, saf duyguların her zaman bir tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. Anın içinde yaşanır ve kalpte güzel izler bırakır, ruhu besler. Aşkın ve sevginin içinde de bencil duygulara yer yoktur. Hayatımızdaki insana bağlandığımızda bütün bencil kalıpları geride bırakır iki kişilik düşünürüz. Bu değerli yolda ise, gururun devreye girdiği kısımlar da yok değil. Gurur da ne kadar önemli bir duygu olsa da fazlaya kaçtığı andan itibaren kapatılması zor çatlaklar getirir ilişkinin içerisine.
En Çok Nasıl Hatalar Yapılıyor?
Astrolojide kendine 8. Evde yer bulan gurur kavramı, çiftlere aşkın doğası hakkında içgüdüsel düşünceler verir. Bununla beraber Venüs ve Mars'ta aşk ve gurur kavramları arasında denge kurabilen burçları destekler.
Aşk ve Gurur Arasında Denge Kurabilen Şanslı Burçlar
En nihayetinde bu aşk ve gurur kavramları her ne kadar kesişmeyen duygular gibi görünseler de birbirilerinin yoluna çıkar zaman zaman. Önemli olan bu dengeyi kurmak değil mi zaten?