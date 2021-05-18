Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün burcunuzu neler bekliyor?

AŞK VE GURUR

Hissetmesi en özel duygulardan birisidir aşk… En derini, kalbi en çok meşgul edeni… Kalbini açmaya cesaret gösteren kişiler bir ömür mutlu olmaya adım atmak isterken, bu konuda hayal kırıklıkları olanlar ise aşkın adını duyduklarında bile ürkek yaklaşır, kendini bu güzel duygunun akan nehrine bırakamaz. Peki aşkın içinde yapılan gurur savaşları bu güzel duygunun yeşermesini engeller mi?

21. Yüzyılda Aşkı da parayı da kimse kaybetmek istemiyor. Bu da ilişkileri daha karmaşık hale getiriyor. Ve getirecek de…

Saf Duyguların Tanımlamaya İhtiyacı Yoktur

Sevginin tanımını kendi penceresinden farklı şekillerde yapabilen birçok insan vardır. Ancak şu bir gerçektir ki, saf duyguların her zaman bir tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. Anın içinde yaşanır ve kalpte güzel izler bırakır, ruhu besler. Aşkın ve sevginin içinde de bencil duygulara yer yoktur. Hayatımızdaki insana bağlandığımızda bütün bencil kalıpları geride bırakır iki kişilik düşünürüz. Bu değerli yolda ise, gururun devreye girdiği kısımlar da yok değil. Gurur da ne kadar önemli bir duygu olsa da fazlaya kaçtığı andan itibaren kapatılması zor çatlaklar getirir ilişkinin içerisine.