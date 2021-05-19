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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Altı dakikalık büyük şov!

Altı dakikalık büyük şov!
İçecek markası Pepsi'nin sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'ni, ödüllü global süperstar Marshmello taçlandıracak. 'Happier', 'Silence' ve 'Friends' gibi hit şarkılarıyla tanınan Platinum ödüllü sanatçı/yapımcı Marshmello, törende hem futbol hem de müzikseverlerin kaçırmak istemeyeceği altı dakikalık eşsiz şovunda, UEFA tarihinde bir ilke imza atacak. Marshmello, en yeni teknolojilerle hazırlanmış sanal bir deneyimi hakkında "Bu başka hiçbir şeye benzemeyen bir yıl oldu" diye konuştu.
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Altı dakikalık büyük şov!
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