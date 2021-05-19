‘Benim O’ rekor getirdi

'Benim O' şarkısıyla müzik listelerini altüst ederek bütün platformlarda birinci sıraya yerleşen Tuğba Yurt, sosyal medyanın da lideri oldu. Tiktok'ta adeta büyük bir akım haline gelen 'Benim O' şarkısı için dinleyiciler tarafından 200 binin üzerinde video çekildi ve çok kısa bir sürede yaklaşık 200 milyon izlendi. Tiktok kullanıcıları, sevdikleri kişilerden, hayvanlara ve eşyalara kadar en çok sevdikleri şeyleri şarkı eşliğinde paylaşarak yepyeni bir akıma imza attı. Yurt, tüm bunlardan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.