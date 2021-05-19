Hafızalara kazınan bölüm

ATV'nin sevilen dizisi 'Maraşlı' uzun süre hafızalardan çıkmayacak bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan bölümde öz babasını 'Ömer' zanneden ve Türel ailesinden intikam almak isteyen 'Necati', öz babasının 'Aziz' olduğunu öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan 'Necati', 'Aziz' ve 'İlhan'ı kurtarmak için 'Maraşlı'dan yardım istedi. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen 'Savaş', 'Aziz' ve 'İlhan'ı öldürerek intikamını aldı. Çok konuşulan bölümde 'Savaş' oynadığı oyunla 'Maraşlı'nın tutuklanmasına neden oldu. Bölümde 'Maraşlı'nın müebbet hapis cezası alması izleyenleri şoke etti. 'Maraşlı'yı, 'Mahur' yalnız bırakmadı. Büyük bir ilgiyle izlenen 'Maraşlı' sosyal medyada gündeme oturdu.