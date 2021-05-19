Haberler Günaydın Haberleri Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!
Giriş Tarihi: 19.5.2021 15:51 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:06

sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!

Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz nisan ayında sunuculuğunu yaptığı programının çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti. Hakan Altun, hastaneye kaldırılmış ve 5 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu iyi olan Altun, eski hayatına döndü. Rutin kontrolleri için geldiği hastanede görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Hakan Altun “Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta ’a gideceğim” dedi.

Hakan Altun, sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri öncesinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmış ve 5 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu iyi olan Altun, eski hayatına döndü. Rutin kontrolleri için geldiği hastanede, görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.

Posta'nın haberine göre; Hakan Altun, geçtiğimiz nisanda 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti.

Beş gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra annesinin Göktürk'teki evine yerleşmişti.

Önceki gün rutin kontroller için hastaneye giden şarkıcı, "Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA