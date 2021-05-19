Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!

Hakan Altun, sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri öncesinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmış ve 5 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu iyi olan Altun, eski hayatına döndü. Rutin kontrolleri için geldiği hastanede, görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.