Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu! Ünlü şarkıcı kararını verdi!

Hakan Altun, sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri öncesinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmış ve 5 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu iyi olan Altun, eski hayatına döndü. Rutin kontrolleri için geldiği hastanede, görüntülenen ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti.
Posta'nın haberine göre; Hakan Altun, geçtiğimiz nisanda 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti.
Beş gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra annesinin Göktürk'teki evine yerleşmişti.