Kuruluş Osman'da duygu dolu sahne: Şeyh Edebali’nin sözleri bala Hatun’un yüreğini ferahlattı!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 59'uncu bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Yayınlanan yeni bölümde; Bala Hatun bir nebze ferahlık bulmak için babası Şeyh Edebalı'yı ziyaret etti. Şeyh Edebalı'yı çömlek atölyesinde çalışırken bulan Bala Hatun, yüreğini dağlayan derdini babasına açtı.

"DERDİMİN DERMANI VAR MIDIR ŞEYHİM?"

Şeyh Edebalı, Bala Hatun'u "Rabbime şükürler olsun. Canpâremin gül yüzünü daha sık gösterir oldu bana" sözleriyle karşılarken; Bala Hatun "Hekim hastasına bunları söyler mi şeyhim? 'Canparem yine hasta düşmüş, kalkıp gelmiş, rabbime şükürler olsun' der mi?" diyerek hüzünle yanıt verdi.

Şeyh Edebalı'nın "Öyle demez Bala'm! 'Şükürler olsun; derdi olan derman aramaya geldi' der" sözleri üzerine Bala Hatun "Bu derdin dermanı var mıdır şeyhim?" diye sordu.