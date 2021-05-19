Kuruluş Osman'ın son bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey, Umur Bey’den böyle hesap sordu!

"O YAY NE İÇİNDİR OSMAN BEY?"

Mahcubiyet içindeki Umur Bey cevap veremeyince, Osman Bey "Alplerini şehit verdin, onca masumun kanına girdin. Ve dahi cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın. Umur Bey diyesin hele; bunu neden yaptın? Sultan ile konuştum dedim sana. Oyunu birlikte kurduk dedim. Şimdi her şey yıkıldı. İhtiyacım olan kuvveti toplayamadan İlhanlı Devleti ile ceng etmek zorunda kaldım" diyerek sözlerine devam etti. Bu sırada Osman Bey'in yayını eline aldığını gören Umur Bey iyice gerildi ve "O yay ne içindir Osman Bey?" diye sordu.

Kuruluş Osman 59. bölüm... ''Osman Bey, Umur Bey'den böyle hesap sordu'' | Video

"BU TOPRAKLARI TERK EDECEĞİZ"

Osman Bey, "Bu yayı hatırlamadın mı? Atam Oğuz Kaan'ın atam Gün Han'a verdiği yayı hatırlamadın mı? Gün Han'ın en soylu oğlu Kayıların, o yayın da o kutlu devletin de varisleri olduğunu bellemedin mi? Sana bu yayın arkasında ol, karşısına çıkma demedim mi?" deyince Umur Bey yanıt vermek ihtiyacı hissetti: "Osman Bey! Haklısın; o yayın arkasında değil, karşısında oldum. Şimdi karşısından çekilirim. Madem sana yükten başka bir şey olmam, yapılacak şey bellidir Osman Bey! Geldiğimiz gibi gideceğiz. Bu toprakları terk edeceğiz."